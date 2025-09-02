　
社會焦點

中壢民宅惡火奪5命　4童永遠缺席...校方今辦追思會

▲普仁國小今天上午舉辦追思會，校方透過面對與思念方式教導學生正確生命教育。（圖／普仁國小提供）

▲中壢民宅火警奪走5命，包括4名學童，其中普仁國小今天上午舉辦追思會。（圖／普仁國小提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢龍岡地區民宅前（31）日清晨發生大火，造成3樓熟睡的黃姓女子與4名葉姓學童來不及逃生葬身火窟，昨天是開學日4名學童都永遠缺席新學習，其中普仁國小今（2）日舉辦始業式，並舉辦「讓祝福隨白絲帶飄揚」追思會，校長朱曉彥表示，透過生命教育讓學生保持正向心理，相互作伴一起成長茁壯，並請師生認真看待生命和安全教育，讓學生從周遭發生事件中轉化力量與愛。

▲中壢龍岡民宅前天清晨發生火警奪走5命，其中包括4名學童，其中普仁國小今天上午舉辦追思會，校方教導小學生祝福離開同學，以正面方式面對與思念。（圖／普仁國小提供）

▲普仁國小今天上午舉辦追思會，校方透過面對與思念方式教導學生正確生命教育。（圖／普仁國小提供）

在火警中不幸喪身的4名葉姓小學生，分別就讀普仁、龍岡國小，昨天開學日上，4名學生「永遠缺席」，2校校方都派遣輔導老師進入班輔導。普仁國小今天的始業式上，以「祝福的白絲帶」作為引導追思，校長朱曉彥以0831火災事件向全校學童對話，要孩子們保持正向心理，相互作伴一起成長茁壯，並請師生認真看待生命和安全教導學生們生命課程寶貴的一課。

朱曉彥請學生們牽起彼此雙手，透過每一份子凝聚出強大的正向力量，共同度過艱難的時刻，讓學生將悲傷情緒轉化為正向祝福，將一朵朵白絲帶貼上，接納當下的情緒，藉此表達對逝去同學深刻的思念。

▲校方在校園角落設置「讓祝福隨白絲帶飄揚」，讓學生自發性地寫下祝福與追思小卡片。（圖／普仁國小提供）

▲校方在校園角落設置「讓祝福隨白絲帶飄揚」，讓學生自發性地寫下祝福與追思小卡片。（圖／普仁國小提供）

校方也持續推動輔導措施，除陪伴學生度過悲傷情緒的安心班級輔導，也提供分齡主題繪本融入課程書單。輔導室在圖書館走廊設置了「讓祝福隨白絲帶飄揚」思念角落，鼓勵學生自發性地寫下祝福與追思小卡片。

▲校方在校園角落設置「讓祝福隨白絲帶飄揚」，學生寫下祝福與追思小卡片。（圖／普仁國小提供）

▲校方在校園角落設置「讓祝福隨白絲帶飄揚」，學生寫下祝福與追思小卡片。（圖／普仁國小提供）

普仁國小師生共同面對意外事件帶來的傷痛，並透過輔導活動讓校園充滿愛與祝福，共同進行深刻的思念傳遞活動，利用白絲帶獻上祝福，學校會繼續用輔導活動來陪伴學童、受災的家庭，希望所有人都能平安。

校方強調，葉家姊弟相當活潑可愛且乖巧，平日也很熱心幫助同學，在班上會輪流擔任幹部，深得老師們疼愛，發生不幸意外後，師生們將一起面對意外事件帶來的傷痛，校方將透過輔導活動讓校園充滿愛與祝福。

國3大貨車前輪爆胎失控！BMW休旅衰遭撞...駕駛送醫

桃園中壢民宅大火釀5死！4童國小開學前喪命　教育局回應了

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

09/01 全台詐欺最新數據

