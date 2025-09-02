洪秀柱參加中共93閱兵　綠委批：國民黨自己把紅帽戴頭上

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國明（3日）將在天安門舉辦抗日紀念與93大閱兵，即便中國國家主席習近平稱，中國共產黨才是抗戰的「中流砥柱」與「勝利關鍵」，但前國民黨主席洪秀柱、中常委何鷹鷺、前立委李德維等人都將出席。對此，民進黨立委林俊憲今（2日）表示，民進黨不反對交流，是反對在中國做出親共、舔共的行為，洪秀柱參加閱兵典禮就是中共武力展示，中共不放棄侵犯台灣，政治人物去參加絕對踩到台灣紅線，國民黨現在還要幫洪秀柱辯解，是自己把紅帽子戴在頭上。

中國將在3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，國民黨前主席洪秀柱昨晚抵達北京，洪辦公室今表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲，中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為前中國國民黨主席，她有責任延續這段抗戰精神。

對此，林俊憲表示，民進黨不是反對交流，而是反對在中國做出親共、舔共的行為，尤其是政治人物，例如洪秀柱要去參加中共的閱兵典禮，閱兵典禮就是武力的展示，中共武力不放棄侵犯台灣、血洗台灣，而洪秀柱去參加中共的閱兵典禮，「妳還曾經是國民黨的黨主席、台灣的國會議員」，政治人物去參加中共的閱兵典禮，絕對踩到了台灣的紅線。

林俊憲相信，民眾不支持，法律也不允許，希望洪秀柱身為台灣栽培出來的政治人物，要飲水思源，不要去做那些事情。國民黨還幫洪秀柱辯解，亂扯總統賴清德，賴清德去中國訪問時，跟中國對談六四天安門事件、談民進黨跟台獨的事，國民黨人去敢嗎？所以不是反對兩岸交流、不是去中國就是賣台，「而是你在中國做了哪些事情」。

林俊憲認為，國民黨現在還要幫洪秀柱辯解，是自己把紅帽子戴在頭上，現在這種親共、舔共的行為越來越不避諱了，以前還要偷偷摸摸、遮遮掩掩，現在國民黨已經是公開親共、舔共，當中共的小弟，台灣有這樣的政黨，才是對國家安全最大的威脅。

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

「國民黨跨時空自打臉」，民進黨立委林楚茵則表示，馬英九曾說，「中共93不宜參加，這是中華民國立場」，洪秀柱批評連戰參加中共93閱兵，說那是「未顧國人感受、令人遺憾」。

林楚茵諷刺，2025年的洪秀柱將當年的「遺憾」拋諸腦後，「秀柱換當『紅柱』」，請問洪秀柱，「中華民國的立場呢？國人的感受呢？」國民黨口口聲聲說愛中華民國，卻一次次當中共小弟，到底愛的是哪一國？

民進黨立委許智傑也說，這次的93大閱兵，是中共武力的展現，統戰意味十足，泛藍、統派人士出席是贊同武統台灣嗎？呼籲國民黨要約束黨員，不該讓黨員成為中共統戰的宣傳樣板，陸委會也應該積極關注，避免中共透過大閱兵，損及台灣主權。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）