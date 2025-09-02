　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪秀柱參加中共93閱兵　綠委批：國民黨自己把紅帽戴頭上

▲▼ 宋濤會見洪秀柱一行（2025.4.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國明（3日）將在天安門舉辦抗日紀念與93大閱兵，即便中國國家主席習近平稱，中國共產黨才是抗戰的「中流砥柱」與「勝利關鍵」，但前國民黨主席洪秀柱、中常委何鷹鷺、前立委李德維等人都將出席。對此，民進黨立委林俊憲今（2日）表示，民進黨不反對交流，是反對在中國做出親共、舔共的行為，洪秀柱參加閱兵典禮就是中共武力展示，中共不放棄侵犯台灣，政治人物去參加絕對踩到台灣紅線，國民黨現在還要幫洪秀柱辯解，是自己把紅帽子戴在頭上。

中國將在3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，國民黨前主席洪秀柱昨晚抵達北京，洪辦公室今表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲，中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為前中國國民黨主席，她有責任延續這段抗戰精神。

對此，林俊憲表示，民進黨不是反對交流，而是反對在中國做出親共、舔共的行為，尤其是政治人物，例如洪秀柱要去參加中共的閱兵典禮，閱兵典禮就是武力的展示，中共武力不放棄侵犯台灣、血洗台灣，而洪秀柱去參加中共的閱兵典禮，「妳還曾經是國民黨的黨主席、台灣的國會議員」，政治人物去參加中共的閱兵典禮，絕對踩到了台灣的紅線。

林俊憲相信，民眾不支持，法律也不允許，希望洪秀柱身為台灣栽培出來的政治人物，要飲水思源，不要去做那些事情。國民黨還幫洪秀柱辯解，亂扯總統賴清德，賴清德去中國訪問時，跟中國對談六四天安門事件、談民進黨跟台獨的事，國民黨人去敢嗎？所以不是反對兩岸交流、不是去中國就是賣台，「而是你在中國做了哪些事情」。

林俊憲認為，國民黨現在還要幫洪秀柱辯解，是自己把紅帽子戴在頭上，現在這種親共、舔共的行為越來越不避諱了，以前還要偷偷摸摸、遮遮掩掩，現在國民黨已經是公開親共、舔共，當中共的小弟，台灣有這樣的政黨，才是對國家安全最大的威脅。

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

「國民黨跨時空自打臉」，民進黨立委林楚茵則表示，馬英九曾說，「中共93不宜參加，這是中華民國立場」，洪秀柱批評連戰參加中共93閱兵，說那是「未顧國人感受、令人遺憾」。

林楚茵諷刺，2025年的洪秀柱將當年的「遺憾」拋諸腦後，「秀柱換當『紅柱』」，請問洪秀柱，「中華民國的立場呢？國人的感受呢？」國民黨口口聲聲說愛中華民國，卻一次次當中共小弟，到底愛的是哪一國？

民進黨立委許智傑也說，這次的93大閱兵，是中共武力的展現，統戰意味十足，泛藍、統派人士出席是贊同武統台灣嗎？呼籲國民黨要約束黨員，不該讓黨員成為中共統戰的宣傳樣板，陸委會也應該積極關注，避免中共透過大閱兵，損及台灣主權。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

洪秀柱參加中共93閱兵　綠委批：國民黨自己把紅帽戴頭上

邰智源再任無菸大使！笑讓菸酒公賣局倒閉　幽默糾正蔣萬安英文

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

蔣萬安稱理解走讀傷8警　簡舒培怒：不敢得罪民眾黨而犧牲警察

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌　首次大篇幅專訪亞洲政治人物

蔣萬安「理解」民眾黨走讀與警衝突　綠議員要求向警察道歉

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

洪秀柱參加中共93閱兵　綠委批：國民黨自己把紅帽戴頭上

邰智源再任無菸大使！笑讓菸酒公賣局倒閉　幽默糾正蔣萬安英文

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

蔣萬安稱理解走讀傷8警　簡舒培怒：不敢得罪民眾黨而犧牲警察

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌　首次大篇幅專訪亞洲政治人物

蔣萬安「理解」民眾黨走讀與警衝突　綠議員要求向警察道歉

快訊／板橋一天2起墜樓案！1男1女送醫搶救不治

從代工霸主到被迫等待！彰化水五金受關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

政治熱門新聞

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

一張圖看台灣政要參加北京93閱兵最新名單

羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

快訊／洪秀柱赴中參加93閱兵　「抗戰勝利是全民族共同記憶」

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

副秘書長均齡37歲　在野：國安會淪民進黨青年培養場

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋發聲了

更多熱門

相關新聞

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」

前國民黨主席洪秀柱昨（1）日抵達中國，準備參加93大閱兵。對此，時代力量黨主席王婉諭開批，中國國民黨必須正視這件事的意義，如果對此毫無態度或處置，「被說親共真的剛好而已」。她更擔憂，此舉恐怕會向國際社會傳遞錯誤訊息，對台灣造成不利影響。

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

國人出席中共93閱兵　外交部：不代表台灣及全體國人立場

國人出席中共93閱兵　外交部：不代表台灣及全體國人立場

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

洪秀柱參加93閱兵　國民黨：前黨務人士

洪秀柱參加93閱兵　國民黨：前黨務人士

關鍵字：

中共九三閱兵洪秀柱林俊憲林楚茵許智傑

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面