地方 地方焦點

小花蔓澤蘭秤重換現金　花蓮全面剷除「綠癌」每公斤8元

▲▼小花蔓澤蘭收購時間、價錢、地點與相關注意事項。（圖／花蓮市公所提供，下同）

小花蔓澤蘭收購時間、價錢、地點與相關注意事項。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清除小花蔓澤蘭大作戰開始了，在花蓮縣政府補助下，花蓮市公所即日起到10月31日止，每週一及週四下午收購小花蔓澤蘭，收購價格每公斤8元，歡迎民眾隨手清除住家附近的小花蔓澤蘭，拿到花蓮市公所「秤重換Money」。

小花蔓澤蘭素有「綠癌」之稱，在台灣低海拔地區都可以見到其肆虐的身影，相關單位為了防治小花蔓澤蘭可說是煞費苦心。由於小花蔓澤蘭的開花期在每年十月以後，因此清除最佳時機是在每年的九至十月。

市公所表示，小花蔓澤蘭的繁殖力相當強，既可無性繁殖，也可有性繁植來長出種籽，其蔓莖的每個節除了可長出新芽之外，節及節之間也能長出不定根，一天可生增長達24公分的長度，單是一株小花蔓澤蘭就能在數個月之內覆蓋約25平方公尺面積的植物，因此有「一分鐘一英里」之稱。

▲▼小花蔓澤蘭收購時間、價錢、地點與相關注意事項。（圖／花蓮市公所提供，下同）

小花蔓澤蘭,收購,時間,價錢,地點,注意事項。

小花蔓澤蘭由於有著入侵林地後攀爬纏繞的特性，會使林木無法行光合作用而死亡。市公所農觀課長方梅萍指出，要清除小花蔓澤蘭必須連根拔起，再用塑膠袋將整株封死，才能有效遏止繁延。

為鼓勵民眾加入清除綠癌的行列，建議利用登山運動之際順手拔除小花蔓澤蘭，除了推動防治工作外，還可以小賺一筆。民眾將拔除的小花蔓澤蘭裝入透明塑膠袋後，攜帶私章及金融機構存摺影本，送至花蓮市農觀課（進豐生活園區內兒童圖書館斜後方）秤重，填妥申請資料，活動結束後，縣府會將兌換金額匯款至個人帳戶。

若有整車的蔓澤蘭要回收，可先與農觀課預約回收時間，詳細活動資訊可至市公所網站（https://pse.is/83sy5s）查詢，或撥（03）8314922轉分機16洽詢。

