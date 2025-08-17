新北女包包鬆脫「沿路噴鈔票」！滿地都是千元大鈔　騎士下車狂撿

▲女騎士的包包鬆脫，包包內的現金掉在路上。（圖／翻攝臉書／汐止集團）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名劉姓女騎士，16日晚間騎車汐止區新台五路、國道三號橋下一帶時，因為背包鬆脫，導致1萬7,000元左右的現金撒出、路上滿是鈔票，讓許多騎士紛紛停車撿錢。目前警方已經接獲報案，呼籲民眾將錢送到派出所，否則恐涉侵占遺失物罪。

一位民眾16日晚間在臉書社團「汐止集團」發文，指稱在新台五路往汐止的方向，看見有許多千元大鈔在馬路上飛舞，也有許多機車騎士停車撿拾，提醒若有遺失金錢，務必趕快報警。

貼文在網路上曝光，引起了大量討論，也有民眾張貼行車紀錄器畫面。當時民眾駕車行經該路段時，行車紀錄器清楚拍下鈔票灑落在馬路上的畫面，高架橋下也有大量鈔票被汽車、機車經過時帶起的氣流，捲得四處亂飛。

不少人對此提醒，「侵占遺失物不是開玩笑的」、「失主一定很著急」、「撿到錢者，應該送去派出所。」此外，也有社后派出所的員警在下方留言，接獲報案以後，已調閱周邊監視器，若民眾有需要，可以致電110或到社后派出所報案。

根據《自由時報》報導，現金的失主是一名劉姓女騎士，當時劉女因為包包鬆脫，導致包內約1.7萬元現金灑落。警方對此呼籲，撿到錢務必送至派出所，否則經過調閱監視器追查，追到撿拾現金的民眾，恐涉侵占遺失物罪。