社會 社會焦點 保障人權

IG限動跟騷擾曹雅雯　星國女狂粉若繳不出8萬將羈押

▲▼ 新加坡籍劉姓女粉絲因違反保護令，與藝人曹雅雯發生拉扯被逮。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉姓女粉絲涉嫌跟騷藝人曹雅雯，若繳不出8萬保釋金，將被法院羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

金曲歌后曹雅雯遭新加坡籍劉姓女粉絲長期騷擾，劉女1日才因恐嚇曹雅雯案，到新北地檢署報到繳交18萬元易科罰金，在即將被驅逐出境之前，又因在西門町與曹雅雯發生拉扯案，被台北地檢署傳喚到案，檢察官訊後以有反覆實施之虞向法院聲請羈押，法官裁定准予交保8萬元，並限制出境出海，若劉女到2日下午4點仍沒錢辦保，將改羈押。

劉女自2023年11月起頻繁寄送EMAIL，以臉書、IG傳訊給曹雅雯，曹不堪其擾封鎖引發對方不滿，竟自2024年8月起開始改為傳訊、發文恐嚇「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「不解封我到時候我看你怎樣死」。

2025年2月11日，劉女來台，得知曹將搭車返回台南，竟到板橋車站堵人，並在曹現身時徒手拉扯她的行李箱、手機吊飾，出言要她解除封鎖，曹當場報警處理，法官考量劉女犯後雖坦承犯行，然其行為對曹造成莫大心理壓力與畏懼，迄今未獲取諒解寬恕，依恐嚇危害安全罪處5月、強制罪處2月，合併執行6月有期徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

劉女因恐嚇案遭限制出境後，一直在台北市萬華區投宿旅社，8月26日，劉女疑似透過曹雅雯的IG限動，得知曹的位置，因此到萬華區附近游走，遇到剛從髮廊離開的曹雅雯，雙方發生拉扯，劉女再次被依現行犯逮捕，她辯稱只是巧遇，但因曹雅雯先前已經聲請保護令，劉女明顯違反限制，北檢檢察官諭令5萬元交保，劉女因為籌不到錢，改限制住居在旅社。

9月1日，新北地檢署通知劉女到案，執行先前恐嚇案確定判決，劉女把攢的錢都拿來繳交罰金（18萬），原將面臨驅逐出境，但因新案仍在偵辦，北檢將劉女傳喚到案後向法院聲請羈押，法官裁定准予交保8萬元，並限制出境出海。

新北市一名郭姓男子因不滿妹妹及妹夫將自己積欠廠商工程款一事告知母親，去年6月17日晚間，先以電話恐嚇陳姓妹夫，隨後前往妹妹住處丟擲鞭炮，還持鐵鎚作勢砸車，更在附近道路持鋁棒毆打妹夫，造成其左手挫傷。妹妹一家不堪其擾，決定報警處理。基隆地院近日審結，依恐嚇危害安全罪及傷害罪，判處郭男有期徒刑3月及拘役20日，得易科罰金。

曹雅雯粉絲跟騷恐嚇新加坡

