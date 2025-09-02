IG限動跟騷擾曹雅雯　星國女狂粉若繳不出8萬將羈押

▲劉姓女粉絲涉嫌跟騷藝人曹雅雯，若繳不出8萬保釋金，將被法院羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

金曲歌后曹雅雯遭新加坡籍劉姓女粉絲長期騷擾，劉女1日才因恐嚇曹雅雯案，到新北地檢署報到繳交18萬元易科罰金，在即將被驅逐出境之前，又因在西門町與曹雅雯發生拉扯案，被台北地檢署傳喚到案，檢察官訊後以有反覆實施之虞向法院聲請羈押，法官裁定准予交保8萬元，並限制出境出海，若劉女到2日下午4點仍沒錢辦保，將改羈押。

劉女自2023年11月起頻繁寄送EMAIL，以臉書、IG傳訊給曹雅雯，曹不堪其擾封鎖引發對方不滿，竟自2024年8月起開始改為傳訊、發文恐嚇「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「不解封我到時候我看你怎樣死」。

2025年2月11日，劉女來台，得知曹將搭車返回台南，竟到板橋車站堵人，並在曹現身時徒手拉扯她的行李箱、手機吊飾，出言要她解除封鎖，曹當場報警處理，法官考量劉女犯後雖坦承犯行，然其行為對曹造成莫大心理壓力與畏懼，迄今未獲取諒解寬恕，依恐嚇危害安全罪處5月、強制罪處2月，合併執行6月有期徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

劉女因恐嚇案遭限制出境後，一直在台北市萬華區投宿旅社，8月26日，劉女疑似透過曹雅雯的IG限動，得知曹的位置，因此到萬華區附近游走，遇到剛從髮廊離開的曹雅雯，雙方發生拉扯，劉女再次被依現行犯逮捕，她辯稱只是巧遇，但因曹雅雯先前已經聲請保護令，劉女明顯違反限制，北檢檢察官諭令5萬元交保，劉女因為籌不到錢，改限制住居在旅社。

9月1日，新北地檢署通知劉女到案，執行先前恐嚇案確定判決，劉女把攢的錢都拿來繳交罰金（18萬），原將面臨驅逐出境，但因新案仍在偵辦，北檢將劉女傳喚到案後向法院聲請羈押，法官裁定准予交保8萬元，並限制出境出海。