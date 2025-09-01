獨／騷擾曹雅雯今繳18萬罰金結案　星國女狂粉再犯跟蹤啟動防逃

▲金曲歌后曹雅雯提告追究瘋狂女粉絲騷擾行為。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民、張君豪／台北報導

金曲歌后曹雅雯遭1名新加坡籍劉姓女粉絲長期騷擾，劉女因在車站攔住曹雅雯拉扯行李箱，被新北地院依恐嚇、強制等罪合併判刑6月定讞，劉女今（1日）下午到新北地檢署易科罰金執行完畢，但她日前又涉跟蹤曹雅雯，被移送台北地檢署偵辦，因此暫緩依本案判決執行驅逐出境。

劉女今年（2025年）6月5日經新北院判刑後，她和檢方都沒上訴而定讞。曹雅雯另獲法院核發保護令，禁止劉女接近她100公尺範圍內，劉女卻在本案報到執行前夕，上周二（8月26日）趁曹雅雯到髮廊做造型、突然現身堵人，被依《跟蹤騷擾法》移送北檢偵辦。

檢方訊後諭令籌不出5萬元保證金的劉女，改為限制住居於北市西門町1家旅館。劉女今下午3點多，到新北檢辦理易科罰金18萬餘元完畢，至於她暫緩執行驅逐出境期間的防逃，將由北檢指揮警方處理。

年約30歲的劉女從2023年11月起，頻繁寄送電子郵件，或從臉書、IG傳訊息騷擾曹雅雯，至今長達1年多，曹的經紀人也遭殃，期間劉女不滿被曹雅雯封鎖，PO文揚言「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「他毀掉我 休想我罷休」、「反正他已經沒有把我當成粉絲了」，更傳訊息嗆「願曹雅雯被車撞死」等語。

今年（2025年）2月11日，劉女專程來台，得知曹雅雯同月14日上午7點多要搭高鐵去台南，劉女當天趕赴板橋車站堵人，攔住曹雅雯強行拉扯行李箱、弄壞手機吊飾，要曹雅雯在社群軟體解除對她的封鎖，警方獲報立刻到場制止，將劉女送辦。

▲新加坡籍劉姓女粉絲長期騷擾藝人曹雅雯，因另案偵辦中，暫免驅逐出境。（圖／記者劉昌松攝）

劉女供稱喜歡曹雅雯的表演才華，也知媒體報導騷擾曹雅雯的瘋狂粉絲，說的就是她，但她仍希望對方解除封鎖保持聯繫互動，事發當天她去車站碰運氣，見到曹雅雯就拉住對方行李箱、想拿對方手機阻止報警把事鬧大，並非故意扯壞手機吊飾。

曹雅雯不願和解，提告一併追究2023年11月19日以來，劉女對她的眾多言語騷擾、恐嚇行為，並指劉女來自薪資水平高於台灣2倍的新加坡，若易科罰金繳錢了事、恐難收矯治效果，請求判處劉女不得易科罰金之刑。

法官認為劉女不尊重曹雅雯已表明不想跟她直接互動，仍持續傳送騷擾、恐嚇與侮辱的訊息文字，使曹雅雯與經紀人心生畏懼、影響日常生活，更以堵人拉扯的強暴方式妨害人身自由，造成曹雅雯心理壓力，行為不宜寬貸。

不過法官考量劉女在台無前科、出庭認罪有悔意，依恐嚇危害安全罪判刑5月、強制罪判刑2月，合併應執行6月徒刑、得易科罰金，但劉女已不宜在我國繼續居留，應於刑之執行完畢或赦免後，驅除出境。