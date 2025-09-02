坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊！阿伯尷尬了

▲博愛座。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

博愛座的爭議頻傳，立法院日前也修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」。一名網友表示，65歲的爸爸日前搭捷運，被一名60歲的老先生罵「年輕人好手好腳坐什麼博愛座？」爸爸當場出示身分證，讓對方瞬間無語。

男網友在Dcard發文，「勒索博愛座踢到鐵板」，爸爸剛坐上博愛座，就被一名年近60歲的老先生跟上怒斥「年輕人好手好腳坐什麼博愛座？」並要求讓座。爸爸淡定回「我已經65歲了。」

老先生一時語塞，還質疑爸爸不像65歲，此時，爸爸直接拿出身分證證明年齡，對方只能尷尬離開。原PO聽完後笑翻，「該怎麼說呢？是因為我爸看起來太年輕了嗎。」

貼文曝光，網友們笑喊「老先生發起搏鬥座戰鬥邀請，結果發現老先生資格不符」、「要怎麼樣65歲被誤會到是年輕人，太誇張了想看照片」、「不到60歲還敢挑戰」、「對原PO爸來說真是令人愉快的誤會」、「這種誤會也太開心，先被認為是年輕人，實際年齡又是長輩，根本動不了嗆不了」。

▲優先席圖示。（圖／交通部提供）



交通部表示，配合《身心障礙者權益保障法》第53條將「博愛座」之用語修正為「優先席」，並擴大優先乘坐對象為「身心障礙者或有其他實際需要者」；相較過往博愛座圖示，除了用語已調整為優先席外，圖示方面也多了一類身體不適之圖案。

《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》也規劃修正「博愛座」用語及優先乘坐對象，將博愛座全面改為「優先席」，也明訂對象為身心障礙者或有其他實際需要者等字眼。