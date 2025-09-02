　
國際

美印聯手抗中前景生變！　川普重批印度「現在示好來不及了」

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／路透）

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普1日在社群平台發文批評印度對美國商品徵收「極高關稅」，並指出印度雖提出將關稅降至零，但為時已晚。他的發言正值印度總理莫迪（Narendra Modi）出席在中國舉行的上海合作組織（SCO）峰會，與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁展現「全球南方」陣線團結之際。

路透社報導，習近平在本屆峰會上強調打造以全球南方為中心的新全球安全與經濟秩序，這被視為對美國主導地位的直接挑戰。而莫迪與中俄領袖的互動，也令外界關注印美關係的走向。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）指出，美印貿易嚴重失衡，「很少人明白，我們與印度的生意往來非常少，但印度對我們的交易卻極為龐大。換句話說，他們向我們銷售大量商品，是我們最大的『客戶』，而我們對他們的銷售卻非常有限。」

他進一步批評印度對美商品徵收過高關稅，使得美國企業無法有效進入印度市場，「這完全是一場失衡的災難！」川普還指出，印度大部分的石油與軍事裝備仍是自俄羅斯進口，從美國採購的比例極少，這與美國欲圍堵俄羅斯的外交立場相牴觸。

川普也提到，印度雖已提出願意將對美關稅降為零，但他認為時機已錯失，「他們現在提出將關稅降至零，但為時已晚。他們早該這麼做了。」

美印關係曾在川普首任總統期間獲得提升，雙方基於對中國崛起的共同疑慮而加強軍事與經貿合作；然而川普重返白宮後，對印度繼續進口俄油的立場顯然不滿，並對印度產品課徵25％關稅，導致兩國聯手抗中的前景出現變數。

闢謠「川普已死」　本人親回應：我這輩子感覺沒這麼好過

美國總統川普近日因未公開露面，加上副總統范斯受訪時的回應，引發社群瘋傳「川普已死」；他在日前公開現身家庭高爾夫球日後，在自家平台「Truth Social」發文闢謠，表示自己「我再好不過」，同時還藉機宣傳首都華盛頓特區如今已成「無犯罪區」。

印度靠攏中俄　謝金河：未來路只會更難走

中國8月100個城市中古屋房價續跌

即／金正恩「防彈列車」出發了　料明抵北京

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

關鍵字：

美國印度中國川普北美要聞

