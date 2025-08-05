香氛新秀躍上科工殿堂！　嘉藥粧品系師生作品展出流沙香水

▲嘉南藥理大學粧品系師生參與科工館展覽，以「流沙香水」展現香氛藝術與技術融合。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生，首度將香氛創作作品進駐高雄國立科學工藝博物館，展現技職教育融合美感與科技的精彩成果。

副教授劉孟春受邀參與「技職永續破風者誓師暨職探任意門常設展」，展出以色彩懸浮技術打造的「流沙香水」，以及以「調香師」為題的創作作品，吸引民眾近距離感受香氛藝術的創新魅力。

劉孟春指出，「流沙香水」靈感來自沙漏意象，除了承襲香水多層次的氣味變化，還運用懸浮配方技術，讓閃爍色澤粒子穩定漂浮於瓶中，視覺效果如流動的沙漠星塵，兼具美學與化學精密性；而「調香師」系列作品則結合科學配方與創意設計，呈現學生如何透過專業知識，調製出具台灣文化特色的獨創氣味，讓觀者一窺香氛背後的技術與藝術。

劉孟春副教授擁有英國MBHT調香師資格，長期投入香氛與化粧品開發領域，指導學生表現亮眼，2025年率領團隊在AIFA國際美學調香大賞奪下冠軍與季軍，2025日本Monday Moon香氛設計賽亦獲審查員特別賞，2024全國新穎化妝品競賽更拿下創意香水製作組冠軍。她表示，這次能代表嘉藥粧品系參展，是將系所教學成果推向社會的一次重要展現，也讓外界看見技職體系對美學與創新技術的深耕實力。

目前「流沙香水」與「調香師」作品正於科工館展出，展期至2027年12月31日止，歡迎對香氛藝術、科學應用與職業教育有興趣的民眾前往欣賞，感受香氛科技與創意設計的多重魅力。