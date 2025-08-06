茨城町商工會交流親察團訪潮州　搭建日台友誼橋樑

▲潮州鎮公所與日本進行交流。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

日本茨城縣茨城町的商工會交流視察團，8月7日參訪屏東縣潮州鎮，期間除拜會潮州鎮公所外，並以鎮內養殖魚蝦、農業技術與觀光發展為主要視察主題，同時分享日本物產與產業經營理念，促進雙方產業與文化交流。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，潮州鎮近年積極推廣國際觀光，不僅拍攝日文觀光宣傳短片、製作日文摺頁、開設國際社群平台，今年3月更舉辦台日交流音樂會，邀請茨城縣水戶市金賞行進樂隊 Bluestone 與在地學子交流演出。

另近期也陸續接待日本旅遊作家、宮城縣在地協會、國際扶輪社等國際團體，並前往茨城縣舉辦交流會。他強調，潮州鎮正努力打造成為國際觀光客首選的文化鄉鎮，並歡迎大家搭乘台鐵前來體驗潮州魅力。

文化觀光所所長湯麗華指出，此次茨城町商工會交流視察團將參訪鎮內知名景點，包括建基路老街、三山國王廟、綠色隧道、屏東戲曲故事館，以及養殖魚蝦魚池，並舉行交流會議。茨城町以盛產哈密瓜與稻米聞名，境內擁有涸沼自然公園，在自然保護與農業經營方面具有豐富經驗，雙方可藉此相互學習與分享。

潮州鎮公所表示，未來除持續深化與日本的交流，也將積極拓展韓國及英語系國家的觀光市場，結合鎮內教育、觀光、傳統戲曲等主題活動，吸引更多外國遊客認識潮州的多元文化與觀光資源。