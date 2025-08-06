印度暴雨引山洪！　猛烈泥流「吞沒小鎮」釀4死、百人失聯

記者張方瑀／綜合報導

印度北部喜馬拉雅山區傳出重大災情，觀光小鎮達拉利（Dharali）5日遭山洪突襲，濁水泥流瞬間吞沒整條山谷，沖毀多棟建築，造成至少4人罹難、約100人失聯。

根據《衛報》報導，當地媒體播出的畫面驚悚可見，黑色泥流如巨浪般湧入社區，建築物被連根拔起，多人來不及逃生，遭波濤般的碎石泥水吞噬。整座城鎮部分區域如今已陷入厚重泥沙之中，有些房屋只剩屋頂裸露。

印度國防部長賽特（Sanjay Seth）證實已有4人喪命、近百人下落不明，「情況非常嚴重……我們已確認有4人罹難，約100人下落不明，祈禱大家平安無事。」北阿坎德邦（Uttarakhand）首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）也緊急下令救援行動「以戰時標準」全面展開。

▲印度陸軍派遣150名士兵進入災區，目前已協助救出約20名民眾，其他官員警告死亡人數可能進一步上升。（圖／路透）



達米指出，這場山洪是由突發暴雨（cloudburst）引發，造成大量泥沙與水流瞬間傾瀉而下，襲捲整個聚落。當地高級官員亞里亞（Prashant Arya）證實已有4人死亡，其他官員也警告死亡人數可能進一步上升。

印度陸軍派遣150名士兵進入災區，目前已協助救出約20名民眾。陸軍指出，「大規模土石流襲擊達拉利，引發突如其來的泥水傾瀉，襲捲整個聚落。」

現場照片顯示，主洪流過後，街道化為一條緩慢蠕動的泥河，小鎮大片區域被厚重泥沙淹沒，有些建築只剩屋頂露出泥面。

印度氣象局（India Meteorological Department）已針對當地發布紅色警戒，指出部分地區錄得高達21公分（約8吋）的「極端豪雨」。

聯合國世界氣象組織早前就曾警告，氣候變遷導致的極端洪水與乾旱，正在讓全球水循環變得越來越不可預測。

總理莫迪（Narendra Modi）對此災情表達慰問，強調「已動用一切資源協助救援」，不讓任何受困者被遺忘。