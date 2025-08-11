恐怖！彰化社頭土石流掏空地基　暴雨後驚現「4個大天坑」　

記者唐詠絮／彰化報導

昨日下午一場暴雨引發土石流，導致芋仔坑上游大量泥沙沖刷而下，重生路瞬間變成「滾滾泥河」。今早更驚現4處地基被掏空的巨大天坑，長度超過2公尺，現場怵目驚心。由於擋土牆隨時可能倒塌，周邊40多戶居民安全受到威脅，當地民代緊急協調搶修，要求縣府立即灌漿加固，避免災情擴大。

▲彰化社頭鄉暴雨後出現4個大天坑。（圖／民眾提供，以下同）

「根本是災難現場！」鄉代會主席陳慶福指出，昨天下午的強降雨讓芋仔坑上游土石崩落，混濁的泥流直接灌進重生路，整條道路被泥沙覆蓋，車輛完全無法通行。更可怕的是，今早巡查時發現路面竟出現4個巨大坑洞，地基被徹底掏空，從洞口往下看深不見底，隨時可能引發二次坍塌。

▲彰化社頭鄉暴雨後出現天坑。（圖／民眾提供）

「再拖下去整面牆都會垮！」陳慶福表示，這些天坑緊鄰住宅區擋土牆，若持續崩塌將直接危及40多戶家庭。今天一早，鄉長蕭浚二、縣議員蕭妤亘及清水村長陳登篁立即動員人力清除路面淤泥，同時緊急聯絡縣府水保科到場會勘。

縣議員蕭妤亘強調「現在是跟時間賽跑！」已要求施工單位下午優先對掏空區域灌漿加固，至少要先穩住地基，後續再全面修復。現場工程人員坦言，近期若再下雨，災情恐進一步惡化。

「每次下大雨就提心吊膽！」附近居民抱怨，該路段每逢豪雨必淹，但政府始終未徹底整治上游水土保持。這次土石流不僅癱瘓交通，更直接威脅身家安全，要求縣府提出長期解決方案，而非每次災後才緊急補洞。