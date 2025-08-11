　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖！彰化社頭土石流掏空地基　暴雨後驚現「4個大天坑」　

記者唐詠絮／彰化報導

昨日下午一場暴雨引發土石流，導致芋仔坑上游大量泥沙沖刷而下，重生路瞬間變成「滾滾泥河」。今早更驚現4處地基被掏空的巨大天坑，長度超過2公尺，現場怵目驚心。由於擋土牆隨時可能倒塌，周邊40多戶居民安全受到威脅，當地民代緊急協調搶修，要求縣府立即灌漿加固，避免災情擴大。

▲彰化社頭鄉暴雨後出現4個大天坑。（圖／民眾提供）

▲彰化社頭鄉暴雨後出現4個大天坑。（圖／民眾提供，以下同）

「根本是災難現場！」鄉代會主席陳慶福指出，昨天下午的強降雨讓芋仔坑上游土石崩落，混濁的泥流直接灌進重生路，整條道路被泥沙覆蓋，車輛完全無法通行。更可怕的是，今早巡查時發現路面竟出現4個巨大坑洞，地基被徹底掏空，從洞口往下看深不見底，隨時可能引發二次坍塌。

▲彰化社頭鄉暴雨後出現4個大天坑。（圖／民眾提供）

▲彰化社頭鄉暴雨後出現天坑。（圖／民眾提供）

「再拖下去整面牆都會垮！」陳慶福表示，這些天坑緊鄰住宅區擋土牆，若持續崩塌將直接危及40多戶家庭。今天一早，鄉長蕭浚二、縣議員蕭妤亘及清水村長陳登篁立即動員人力清除路面淤泥，同時緊急聯絡縣府水保科到場會勘。

縣議員蕭妤亘強調「現在是跟時間賽跑！」已要求施工單位下午優先對掏空區域灌漿加固，至少要先穩住地基，後續再全面修復。現場工程人員坦言，近期若再下雨，災情恐進一步惡化。

▲彰化社頭鄉暴雨後出現4個大天坑。（圖／民眾提供）

「每次下大雨就提心吊膽！」附近居民抱怨，該路段每逢豪雨必淹，但政府始終未徹底整治上游水土保持。這次土石流不僅癱瘓交通，更直接威脅身家安全，要求縣府提出長期解決方案，而非每次災後才緊急補洞。

▲彰化社頭鄉暴雨後出現4個大天坑。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：戶頭剩50塊錢
快訊／沈玉琳再發聲！ 　曝轉院內幕
韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」全看光
楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」
快訊／TPBL選秀狀元出爐　攻城獅挑中劉丞勳
重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易
楊柳要來了！一票南部人怕爆哀號：才剛看到太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

謝宜容開完庭神秘消失　「藏鏡人」助走公務通道！新北院：會處理

國3苗栗苑裡4大車連環撞2傷！交通大打結　傍晚6時還在塞

恐怖！彰化社頭土石流掏空地基　暴雨後驚現「4個大天坑」　

律師誇謝宜容「優秀公務員」提3條件爭緩刑　新北院9/18宣判

媽祖慈悲！鹿港天后宮上月才淹　霸氣捐2千萬助丹娜絲災民

直擊高雄「三角錐展示街」　禁停花招百出...副分局長喊敦親睦鄰

20歲通緝犯想搭船遊小琉球　形跡可疑遭通報當場被逮

楊柳颱風襲台機率高　海巡署：觀浪遊憩將重罰5~25萬

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

謝宜容開完庭神秘消失　「藏鏡人」助走公務通道！新北院：會處理

國3苗栗苑裡4大車連環撞2傷！交通大打結　傍晚6時還在塞

恐怖！彰化社頭土石流掏空地基　暴雨後驚現「4個大天坑」　

律師誇謝宜容「優秀公務員」提3條件爭緩刑　新北院9/18宣判

媽祖慈悲！鹿港天后宮上月才淹　霸氣捐2千萬助丹娜絲災民

直擊高雄「三角錐展示街」　禁停花招百出...副分局長喊敦親睦鄰

20歲通緝犯想搭船遊小琉球　形跡可疑遭通報當場被逮

楊柳颱風襲台機率高　海巡署：觀浪遊憩將重罰5~25萬

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

昱台國際上半年EPS1.37元　下半年估可在東南亞市場發揮在地優勢

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

「正妹女大生」閃電進軍拍AV！　達人讚：笑容100分

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

清心福全聯名變種吉娃娃推新周邊　有萌梗黑T、 行李箱貼

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

台中海洋館8/21試營運！2公共藝術品先看　鄰近景點一次收

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

社會熱門新聞

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

即／柯文哲、應曉薇確定繼續關　高院駁回2人抗告

顏清標父今告別式　顏寬恒捧牌位忍悲現身場

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

即／台中機車碰撞汽車！騎士噴飛送醫亡　肇事駕駛、乘客全落跑

陪伴士林人半世紀　華榮市場甜不辣老闆驟逝

名模吸2.6億善款　豪宅養狐狸嗑侯布雄

父親告別式！顏清標致詞當場激動落淚　

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

北車驚見家暴！男子當街拖妻影片瘋傳

台南「極樂越南」毒趴　警逮107男女

社區遊戲室有毒蛇出沒！基隆5歲童遭龜殼花攻擊

即／名模詐破億善款　狼狽戴手銬畫面曝

更多熱門

相關新聞

鹿港天后宮上月才淹　捐2千萬助丹娜絲災民

鹿港天后宮上月才淹　捐2千萬助丹娜絲災民

丹娜絲颱風重創中南部，造成多處嚴重淹水與災情，就連香火鼎盛的鹿港天后宮也難逃水患。但令人感動的是，天后宮今(11日)宣布，將捐出2000萬元給衛福部賑災基金會，幫助受災民眾重建家園。主委張偉東表示，這次捐款比照當年88風災的規模，希望以媽祖的大愛精神，陪伴台灣度過難關。

7歲愛女解剖「舌頭咽喉」消失　母悲痛：她流淚託夢

7歲愛女解剖「舌頭咽喉」消失　母悲痛：她流淚託夢

社頭暴雨淹成泥流　村長：1個月淹5次

社頭暴雨淹成泥流　村長：1個月淹5次

搶地盤大亂鬥　女尼、女菜販雙雙判拘

搶地盤大亂鬥　女尼、女菜販雙雙判拘

民眾黨7席不分區明年請辭　學者王安祥將遞補

民眾黨7席不分區明年請辭　學者王安祥將遞補

關鍵字：

彰化芋仔坑社頭土石流天坑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面