地方 地方焦點

攤商轉型升級！花蓮市5公有市場北上取經　打造更優質消費空間

▲▼花蓮市五大市場的自治會幹部及攤商，前往新北與桃園走訪三個各具特色的現代化市場，實地取經、經驗交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市五大市場的自治會幹部及攤商，前往新北與桃園走訪三個各具特色的現代化市場，實地取經、經驗交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市公所日前舉行公有零售市場樂活名攤縣外觀摩研習，帶領重慶、復興、中華、大同與中山五大市場的自治會幹部及攤商，前往新北與桃園走訪三個各具特色的現代化市場，實地取經、交流經驗。市長魏嘉彥表示，攤商是城市經濟與民生的重要支柱，市公所將持續支持市場升級與改造，提供市民更優質的消費空間。

▲▼花蓮市五大市場的自治會幹部及攤商，前往新北與桃園走訪三個各具特色的現代化市場，實地取經、經驗交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

這次觀摩行程由市場所長邱信都帶隊，參訪新北的瑞芳美食廣場、桃園的新永和市場，以及中壢的興國市場，三處都是經濟部評鑑的五星級優良市集，不僅整潔舒適，還具備冷氣空調、行動支付與完善的停車空間，對花蓮市公有市場未來改造規劃提供寶貴借鏡。

▲▼花蓮市五大市場的自治會幹部及攤商，前往新北與桃園走訪三個各具特色的現代化市場，實地取經、經驗交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

重慶市場主委陳愛玲說，瑞芳美食廣場的走道乾淨、攤位整潔，真的很值得學習；而在新永和市場，也看到冰箱分類與垃圾分類做得非常到位；興國市場則讓人印象深刻，攤商們齊心努力，加上自治會強力支援，讓整個市場充滿活力與秩序。

中華市場主委鄭元漳也表示，這趟旅程讓大家看到許多花蓮可以進步的空間，像是地板乾燥、空調舒適，還有攤位規劃整齊、動線流暢，攤商自我管理意識也很高。他也希望未來花蓮能爭取更多資源，重新規劃市場環境，讓攤商與民眾都能感受到改變。

▲▼花蓮市五大市場的自治會幹部及攤商，前往新北與桃園走訪三個各具特色的現代化市場，實地取經、經驗交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

復興市場主委陳宗慶則關注到排水與通風設計，認為北部市場的乾淨與功能區隔明確，值得未來納入花蓮市場改造規劃方向。

市長魏嘉彥表示，花蓮的市場不只是買菜的地方，更是大家生活的一部分，市公所將會持續爭取上級經費，結合攤商的想法與需求，打造既有傳統人情味、又符合現代生活的市集。他也特別感謝各市場自治會主委與攤商夥伴的用心投入，市公所會是大家最堅強的後盾。

魏嘉彥說，此次參訪透過實地觀摩外縣市成功案例，不僅加強市場經營理念交流，也凝聚市場自治會與市公所合作共識，花蓮市公所將持續推動市場環境改善計畫，讓市場不只是買菜的地方，更兼具文化和觀光等多重效益。
 

