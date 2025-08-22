　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮觀光圈升級！資源整合產業合作　花東縱谷觀光圈聯盟啟動

▲▼「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管1理處8月19日在台東縣池上鄉日暉國際渡假村舉辦「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」，正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」，象徵花蓮與台東攜手合作邁入嶄新里程碑，開啟跨縣市資源整合與產業合作的新篇章。

大會吸引花蓮、台東兩地超過60位產業代表及觀光協會及熱烈參與，包括兩縣觀光協會理事長、地方旅宿業者、特色伴手禮品牌及觀光產業領頭業者。本次池上鄉長林建宏亦蒞臨會議，共同見證觀光圈升級的重要時刻，並表示池上鄉公所樂意加入觀光圈推動行列，攜手共同推動地方觀光發展。

▲▼「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」。（圖／縱管處提供，下同）

會中並針對本年度觀光政策及趨勢進行說明，研議未來觀光圈聯盟的幹部推舉制度和組織章程，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，期望以更有效率及整合資源的方式，協助業者掌握市場脈動與合作契機，並鼓勵業者共同規劃具創意及亮點的行銷活動。

▲▼「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼大會吸引花蓮、台東兩地超過60位產業代表及觀光協會及熱烈參與。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，花蓮與台東密不可分，互相是命運共同體，整合與團結是勢在必行的。台東鹿鳴溫泉酒店董事長兼台東縣議員潘貴蘭也蒞臨支持，期許花蓮台東各有特色不同，都需要持續吸引國內外旅客走進花東，深度體驗在地之美。

▲▼「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處許宗民處長表示，未來將以更開放與創新的策略，邀請業者們參與政策推動，把市場第一線的經驗帶進來、結合地方特色景點、文化資源與永續旅遊理念，打造具國際吸引力的觀光品牌。花東縱谷觀光圈聯盟的成立，不僅擴大合作範疇，更將透過花東縱谷兩地區域觀光資源及兩縣市間觀光效益共享與品牌聯合行銷，提升整體觀光競爭力。

這不僅是一場會員大會，更是未來合作機會倍增的起點。透過「花東縱谷觀光圈聯盟」的推動，串聯花東縱谷整區域的觀光資源，攜手創造下一波觀光榮景，讓花東的自然美景與人文魅力持續閃耀國際舞台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／葉丙成請辭教育部政務次長
童星20歲「變超辣」！爆乳解放比基尼
快訊／9煞虐殺17歲少年棄屍！5嫌羈押禁見　4少年裁定收容
台中海洋館牛肉麵1碗399　館方：東西很澎湃
「黃氏兄弟」誤用《鬼滅》盜版道具　緊急開記者會道歉了
來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」：特地飛台灣吃
1人被騙4000萬！　詐團囂張做「鈔票船」
遭轟16槍追殺！他狂逃「家前50m」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

Cosplay 狂熱再臨！2025出鏡嘉年華　8/23藍晒圖盛大登場

金門烏坵鄉代會主席涉貪　一審判刑8年8月、褫奪公權4年

青年志工陪伴長輩學手機防詐騙　台南東區祖孫共創溫馨回憶

台南24宗教團體勇奪宗教公益獎　黃偉哲：展現「眾神之都」公益力量

風災後屋頂修繕黃偉哲到場關心　北門災民感動擁抱致謝

桃園市公務保密研習會　張善政：資安防護是市政重要元素

2025嘉義青農全國羽球邀請賽　展現農業新生力量

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

Cosplay 狂熱再臨！2025出鏡嘉年華　8/23藍晒圖盛大登場

金門烏坵鄉代會主席涉貪　一審判刑8年8月、褫奪公權4年

青年志工陪伴長輩學手機防詐騙　台南東區祖孫共創溫馨回憶

台南24宗教團體勇奪宗教公益獎　黃偉哲：展現「眾神之都」公益力量

風災後屋頂修繕黃偉哲到場關心　北門災民感動擁抱致謝

桃園市公務保密研習會　張善政：資安防護是市政重要元素

2025嘉義青農全國羽球邀請賽　展現農業新生力量

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

許凱否認「酒後試圖強迫發生關係」！　律師函發3點聲明：已報警

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

大稻埕賞煙火必吃6家貨櫃美食！哥吉拉黑炸雞、客製化雞尾酒吧

快訊／頒獎典禮AAA官宣！遷往高雄世運舉辦　2天大咖主持人公開

快訊／捲入性平洩密案　葉丙成請辭教育部政務次長

舒華濕髮出浴照好軟萌！大露雪白長腿太撩人　瘦子刀削下巴狂爆陽剛魅力

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

雙北3社宅招租！　654戶申請到9/8

從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

地方熱門新聞

快訊／台南中西區車禍驚魂女騎士意識清楚送醫南警釐清責任

黃偉哲站台「台南館」食品展訂單商機上看2.5億

法越情侶登山健行迷路　金山警英語指引脫困

合歡山沿路撒冥紙　民眾PO網檢擧：至少100多張

假「宛如」真詐騙　警機警成功攔詐

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

嘉義縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」

嘉義智選假日酒店女性主題專案

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

中壢中正公園地下停車場今完工啟用

嘉義縣環保局科技監視　「公廁APP」快速如廁

《植感桃園夏令營》推動自然教育　向下紮根

桃園未來旅遊論壇　推動臺日觀光合作

桃園YouBike騎乘人次將破億　

更多熱門

相關新聞

Audi最暢銷電動休旅將迎小改款

Audi最暢銷電動休旅將迎小改款

看準特斯拉Model Y需求低迷，奧迪（Audi）傳出將為Q4 e-tron電動休旅進行中期改款，預料將換上新的頭燈、保桿造型與ADAS駕駛輔助系統升級，讓這款品牌暢銷電動車更具競爭力。

無限MUGEN推出本田N-One e:套件

無限MUGEN推出本田N-One e:套件

推動攤商轉型升級　花蓮市5公有市場北上取經

推動攤商轉型升級　花蓮市5公有市場北上取經

學校廁所全面升級！台南再獲3.35億補助3年改善130校廁所

學校廁所全面升級！台南再獲3.35億補助3年改善130校廁所

Google調高Chrome使用門檻！舊iPhone、Mac全中箭

Google調高Chrome使用門檻！舊iPhone、Mac全中箭

關鍵字：

花蓮觀光圈升級花東縱谷觀光圈聯資源整合產業合作

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面