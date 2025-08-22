花蓮觀光圈升級！資源整合產業合作　花東縱谷觀光圈聯盟啟動

▲▼「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管1理處8月19日在台東縣池上鄉日暉國際渡假村舉辦「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」，正式宣布花蓮觀光圈升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」，象徵花蓮與台東攜手合作邁入嶄新里程碑，開啟跨縣市資源整合與產業合作的新篇章。

大會吸引花蓮、台東兩地超過60位產業代表及觀光協會及熱烈參與，包括兩縣觀光協會理事長、地方旅宿業者、特色伴手禮品牌及觀光產業領頭業者。本次池上鄉長林建宏亦蒞臨會議，共同見證觀光圈升級的重要時刻，並表示池上鄉公所樂意加入觀光圈推動行列，攜手共同推動地方觀光發展。

會中並針對本年度觀光政策及趨勢進行說明，研議未來觀光圈聯盟的幹部推舉制度和組織章程，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，期望以更有效率及整合資源的方式，協助業者掌握市場脈動與合作契機，並鼓勵業者共同規劃具創意及亮點的行銷活動。

▲▼大會吸引花蓮、台東兩地超過60位產業代表及觀光協會及熱烈參與。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，花蓮與台東密不可分，互相是命運共同體，整合與團結是勢在必行的。台東鹿鳴溫泉酒店董事長兼台東縣議員潘貴蘭也蒞臨支持，期許花蓮台東各有特色不同，都需要持續吸引國內外旅客走進花東，深度體驗在地之美。

縱管處許宗民處長表示，未來將以更開放與創新的策略，邀請業者們參與政策推動，把市場第一線的經驗帶進來、結合地方特色景點、文化資源與永續旅遊理念，打造具國際吸引力的觀光品牌。花東縱谷觀光圈聯盟的成立，不僅擴大合作範疇，更將透過花東縱谷兩地區域觀光資源及兩縣市間觀光效益共享與品牌聯合行銷，提升整體觀光競爭力。

這不僅是一場會員大會，更是未來合作機會倍增的起點。透過「花東縱谷觀光圈聯盟」的推動，串聯花東縱谷整區域的觀光資源，攜手創造下一波觀光榮景，讓花東的自然美景與人文魅力持續閃耀國際舞台。