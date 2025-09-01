新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康　號召全民運動

▲新北26處運動場館9月9日開放免費使用。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

9月9日歡慶「國民體育日」，新北市政府體育局特別推出「新北肌動計畫」，規劃三大好康活動，邀請民眾一同參與運動行列。今年除開放15座國民運動中心及11座運動聚點（含體育園區）免費使用「體適能」、「游泳池」設施外，部份場館更加碼開放球場、射箭場、冰宮與攀岩場等場域，號召民眾「保持運動，禁止耍廢」，讓運動成為生活的日常。

體育局表示，運動已逐漸成為市民生活不可或缺的一部分，為了讓更多人能夠輕鬆走進場館享受運動樂趣，新北市持續推動多元化運動設施與優惠方案。今年國民體育日不僅免費開放場館，還特別推出「599元、999元精選優惠課程」，包括有氧、瑜珈、飛輪、核心訓練，更有專業私人教練課程，以實惠價格，讓民眾獲得專業指導，提升運動強度與成效。

另外，自9月9日至9月23日，民眾只要在運動中心及運動聚點單筆運動消費滿50元，即可憑發票至指定網站登錄參加抽獎。本次準備的獎項相當豐富，最大獎是超人氣最新款 Nintendo Switch 2，另有總獎額高達10萬元新北幣好禮，讓大家在運動之餘還有機會把大獎帶回家。

體育局強調，今年99國民體育日「新北肌動計畫」透過「免費用」、「優惠GO」、「抽Switch」三大亮點，不僅希望吸引更多民眾走入場館，養成規律運動的習慣，也藉由優惠與抽獎增添活動趣味性。誠摯邀請大家9月9日相揪親友一起到運動中心動一動，讓健康陪伴生活每一天。「2025年99國民體育日_新北肌動計畫」9月9日全面啟動，更多活動詳情請持續關注「新北運動聚點」臉書粉專。