　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

▲▼高雄登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鼓山、三民區接連出現登革熱家庭群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（1）日再新增2例本土登革熱病例！個案是一對兄弟，8月底先後出現頭痛、發燒症狀，昨日實驗室檢驗確診登革熱陽性第二型，不過個案居住在三民區，且並無先前鼓山區社區群聚的活動史，目前仍在進行基因比對，以釐清感染源，衛生局也對此公布登革熱警戒範圍。此外，先前鼓山群聚案，在社區擴大採檢後，揪出一名陽性個案曾隱匿越南活動史，若意見陳述後證實屬實，將依法開罰6至30萬元。

新增個案是一對40多歲的兄弟，弟弟在8月28日因發燒、頭痛、肌肉酸痛等症狀就醫，因症狀未緩解再次求診，醫師警覺採檢NS1快篩陰性，昨（31）日實驗室檢驗確認PCR陽性第二型。衛生局擴大接觸者疫調採檢45人，發現個案的哥哥在8月27日起出現發燒、紅疹等症狀，經採檢結果也是PCR陽性第二型確診。因此2人為一起家庭群聚案件，目前都住院隔離觀察中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鼓山社區日前才發生10例登革熱群聚事件，但鼓山區的病媒蚊不可能飛到三民區，而這2名新個案也沒有鼓山區活動史，衛生局對此不敢輕忽，目前正針對先前個案重新疫調釐清活動史，新個案檢體將由中央疾病管制署進行基因比對，以釐清感染源。

▲▼高雄登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市衛生局公布登革熱警戒範圍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局也公布登革熱警戒範圍，居住或近2週曾進出鼓山區鼓山二路沿線、鄰近警戒鹽埕區，及三民區中都以及灣字輩里別(愛國路、大順二路、建工路)附近民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫驗快篩，並告知醫師相關活動史，

鼓山區、三民區接連出現登革熱疫情，都有賴第一線臨床醫師警覺採檢並即時通報。衛生局長黃志中今日特別到醫療院所，頒發通報獎勵金2500元及感謝狀，親自向市立聯合醫院吳冠融、趙志雄醫師及建欣診所吳映萱醫師致謝。

▲建欣診所吳映萱醫通報確診本市第11例登革熱個案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲建欣診所吳映萱醫通報確診高雄市第11例登革熱個案，衛生局長黃志忠頒發獎勵金和感謝狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼聯合醫院急診科 吳冠融、趙志雄醫師通報確診本土首例及第9例個案，衛生局黃志中局長親自頒發2500元獎勵金及感謝狀，並由急診科主任謝豐任醫師 代表受獎。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲聯合醫院吳冠融、趙志雄醫師通報確診本土首例及第9例個案，由急診科主任謝豐任醫師代表受獎。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，近日鼓山區疫情擴大採檢時，發現一名高度疑似個案，防疫人員第一時間疫調時，個案未明確說明7月份曾到越南旅遊，7月25日返國後曾因發燒、肌肉痛到診所就醫。衛生局表示，個案意見陳述後，若查證疫調隱匿或提供不實資訊，將依《傳染病防治法》開罰6至30萬元。

鼓山區及三民區群聚疫情有多名無症狀確診者，衛生局指出，登革熱潛伏期通常為3至8天（最長約14天），被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，感染後病毒血症期間(發病前1日到後5日)都具傳染力，於此期間如遭病媒蚊叮咬，登革病毒於蚊蟲體內經8至11天複製後，帶病毒病媒蚊再叮咬其他人後就會造成社區疫情傳播。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿爆司改走讀「放人一步、立刻拔官」　中正一分局長回應了
4家手搖飲「組合優惠」齊發
獨／騷擾曹雅雯今繳18萬罰金結案　女狂粉再犯啟動防逃
才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了
快訊／台積電3內鬼工程師續押！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了：周休三日夢想實現

跟對的人出遊！妹子驚曝「手機1神奇現象」　破5萬人點頭：真的欸

中度磁暴明凌晨起持續24小時　導航、無線電恐短暫中斷

明天「中度磁暴」來襲24小時！　衛星導航與通訊恐中斷

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

沙瓦無限續杯　西堤「5種隱藏吃法」曝光！老饕喊佛：麵包吃到飽

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了：周休三日夢想實現

跟對的人出遊！妹子驚曝「手機1神奇現象」　破5萬人點頭：真的欸

中度磁暴明凌晨起持續24小時　導航、無線電恐短暫中斷

明天「中度磁暴」來襲24小時！　衛星導航與通訊恐中斷

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

沙瓦無限續杯　西堤「5種隱藏吃法」曝光！老饕喊佛：麵包吃到飽

「桃園賓利哥」未依約付價金　125億「基泰忠孝」交易告吹

中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

中壢惡火奪5命「沒有鐵窗就能逃？」消防專家揭真正致命關鍵

江蕙今晚開唱最終場！　曝光真實心情「下令嚴禁1事」

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

消費者控電商誤導「北海道租車多花萬元」　業者道歉：人員已停職

陳昭姿爆司改走讀「放人一步、立刻拔官」 中正一分局長回應了

婁峻碩滿滿求生慾想獨旅「不好說」　宋芸樺大推瑞士火車旅行

獨／騷擾曹雅雯今繳18萬罰金結案　星國女狂粉再犯跟蹤啟動防逃

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟體液內褲給她：拿去報警

【都不會實現喔XD】萌娃生日超誠懇許願「不要去上課」

生活熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

可能有新颱風　路徑估大迴轉

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

薪水跟坐辦公室一樣　台大畢業生轉職保全傻了

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

倉鼠沖馬桶！疑「台中做八大行業」　惡女身分起底曝光

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多

更多熱門

相關新聞

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

高雄國賓飯店危老重建案爭議持續延燒，1日舉辦公開說明會，現場卻爆發對立衝突。居民質疑，開發單位尚未取得建照，卻在說明會公告中明載規劃興建A棟58層、B棟52層、地下7層大樓，痛批是「假拆除、真興建」，公文並透露之後主要用途為「餐廳、店舖、住宅。」

高雄疫情警戒　屏東啟動防疫黃金48小時行動

高雄疫情警戒　屏東啟動防疫黃金48小時行動

男車禍連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

男車禍連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

開學日變作文比賽　護童勤務新聞稿齊發

開學日變作文比賽　護童勤務新聞稿齊發

砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

關鍵字：

高雄衛生局登革熱

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面