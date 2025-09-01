高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

▲高雄鼓山、三民區接連出現登革熱家庭群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（1）日再新增2例本土登革熱病例！個案是一對兄弟，8月底先後出現頭痛、發燒症狀，昨日實驗室檢驗確診登革熱陽性第二型，不過個案居住在三民區，且並無先前鼓山區社區群聚的活動史，目前仍在進行基因比對，以釐清感染源，衛生局也對此公布登革熱警戒範圍。此外，先前鼓山群聚案，在社區擴大採檢後，揪出一名陽性個案曾隱匿越南活動史，若意見陳述後證實屬實，將依法開罰6至30萬元。

新增個案是一對40多歲的兄弟，弟弟在8月28日因發燒、頭痛、肌肉酸痛等症狀就醫，因症狀未緩解再次求診，醫師警覺採檢NS1快篩陰性，昨（31）日實驗室檢驗確認PCR陽性第二型。衛生局擴大接觸者疫調採檢45人，發現個案的哥哥在8月27日起出現發燒、紅疹等症狀，經採檢結果也是PCR陽性第二型確診。因此2人為一起家庭群聚案件，目前都住院隔離觀察中。

鼓山社區日前才發生10例登革熱群聚事件，但鼓山區的病媒蚊不可能飛到三民區，而這2名新個案也沒有鼓山區活動史，衛生局對此不敢輕忽，目前正針對先前個案重新疫調釐清活動史，新個案檢體將由中央疾病管制署進行基因比對，以釐清感染源。

▲▼高雄市衛生局公布登革熱警戒範圍。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局也公布登革熱警戒範圍，居住或近2週曾進出鼓山區鼓山二路沿線、鄰近警戒鹽埕區，及三民區中都以及灣字輩里別(愛國路、大順二路、建工路)附近民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫驗快篩，並告知醫師相關活動史，

鼓山區、三民區接連出現登革熱疫情，都有賴第一線臨床醫師警覺採檢並即時通報。衛生局長黃志中今日特別到醫療院所，頒發通報獎勵金2500元及感謝狀，親自向市立聯合醫院吳冠融、趙志雄醫師及建欣診所吳映萱醫師致謝。

▲建欣診所吳映萱醫通報確診高雄市第11例登革熱個案，衛生局長黃志忠頒發獎勵金和感謝狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲聯合醫院吳冠融、趙志雄醫師通報確診本土首例及第9例個案，由急診科主任謝豐任醫師代表受獎。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，近日鼓山區疫情擴大採檢時，發現一名高度疑似個案，防疫人員第一時間疫調時，個案未明確說明7月份曾到越南旅遊，7月25日返國後曾因發燒、肌肉痛到診所就醫。衛生局表示，個案意見陳述後，若查證疫調隱匿或提供不實資訊，將依《傳染病防治法》開罰6至30萬元。

鼓山區及三民區群聚疫情有多名無症狀確診者，衛生局指出，登革熱潛伏期通常為3至8天（最長約14天），被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，感染後病毒血症期間(發病前1日到後5日)都具傳染力，於此期間如遭病媒蚊叮咬，登革病毒於蚊蟲體內經8至11天複製後，帶病毒病媒蚊再叮咬其他人後就會造成社區疫情傳播。