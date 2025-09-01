　
社會 社會焦點 保障人權

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

▲▼車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳姓男子出車禍撞擊頭部，連打3通電話給老闆娘要請假，老闆娘察覺異樣送員工就醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區日前發生一起車禍，一名吳姓男子騎車機車至路口時，因視線不佳，與一部準備左轉的轎車發生碰撞，吳姓騎士當場噴飛，頭部撞到水泥護欄昏迷，恢復意識後，他竟連續撥打3通電話給老闆娘，表示出車禍要請假，不過期間反覆說一樣的話，老闆娘驚覺不對勁，趕到現場堅持要吳男就醫並詳細檢查，最後發現腦出血，若未及時發現恐要接受開腦手術。吳姓男子回想起來仍心有餘悸：「老闆娘如果沒來找我，我應該死了！」

吳姓男騎士是一名單親父親，獨自撫養一名8歲大的女兒，平日上午在洗衣廠工作，下班後會回家休息，凌晨12點再到鹹酥雞店打工。事發在8月29日下午2點多，警消接獲報案，指出在岡山區石潭路302巷口與產業道路口發生車禍，員警到場時，吳姓男子意識不清，手部和背部有擦挫傷，但他表示住家在5分鐘可抵達，晚點要載女兒，因此不願就醫。

▲▼車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼吳姓男騎士與轎車發生碰撞，頭部撞擊護欄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

車禍發生當下，吳姓男子打電話給老闆娘，表示晚上無法上班要請假，老闆娘同意後，也提醒吳男要記得去看醫生，沒想到警方到場後，直至救護車離開，這期間，吳男又再撥打2通電話給老闆娘要請假。老闆娘驚覺不對勁，反問吳男，不是已經請過假了嗎？吳男表示已經不記得，現在在車禍現場休息。

老闆娘看過車禍照片後，發現位置偏僻且無遮蔭，加上吳姓男子的狀況不太對，趕緊向他要了定位，從左營直奔岡山，開了40分鐘的車才找到吳男，且發現他喘吁吁、無法站立，但吳男仍堅持不就醫，表示女兒會沒有人照顧。老闆娘曉以大義一番後，直呼自己都顧不好了，還怎麼照顧女兒？最後吳男才妥協，由老闆娘載送到醫院檢查。

▲▼車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼吳男說話反覆，老闆娘堅持送他就醫檢查，最後檢查出腦出血，差點就錯過黃金救援時間。（圖／老闆娘提供）

老闆娘回憶當時車程當中，吳男一直反覆說，是因為事故地點的橋墩太高，看不到有人過來，要申請國賠，也不記得打了很多通電話給她。抵達醫院後，吳男突然不喘了，與醫師對答如流，問什麼都說沒事，她急忙在旁邊喊：「不是這樣！他剛剛快暈倒，而且一直重複一樣的話。」急診醫師便安排電腦斷層和腦部超音波，檢查報告顯示腦出血，醫師說明病情的時候，也表示很慶幸有及時就醫，否則後果不堪設想，若持續腦出血而未發現，發現時可能就得開腦手術了。

「我對待員工不是只有把他的安全擺在第一而已，我甚至連他的家人都會照顧到！」得知員工最擔心的是女兒，老闆娘好人做到底，表示可以讓女兒先住她家，老闆娘幫他照顧，讓員工可以安心在醫院休養。老闆娘說，人是互相的，雖然吳男只是在店裡兼差，但他是很盡責的員工，她相信若是別人遇到，也會像她這麼做。

▲吳姓男子對於車禍過程都不記得。（圖／老闆娘提供）

▲吳姓男子對於車禍過程只有片段印象。（圖／老闆娘提供）

在陪同員工等待檢查的過程中，老闆娘不禁打趣員工，要將這段過程記錄下來，每當吳男忘記車禍發生過程時，就可以拿出來複習。老闆娘將過程PO上社群，大批網友讚賞她相當有警覺心，吳姓男子回想起來仍心有餘悸：「老闆娘如果沒來找我，我應該死了！」

阮綜合醫院神經外科醫師鄭傑陽表示，腦出血並非都會立即顯現症狀，「延遲性出血」是頭部外傷的自然病程，即使當下電腦斷層檢查正常，後續仍可能出現問題。很多患者在事故當下並沒有明顯異狀，但當腦出血累積到一定程度，可能出現癲癇、昏迷或意識下降，普遍來説，腦部在受傷後第3到5天是腫脹最嚴重的時期。

鄭傑陽建議，對於頭部外傷患者，應在急診留觀或住院觀察，並密切注意症狀變化，患者及家屬也應負起自我監測責任，若發現異常症狀應立即返院就醫，及早發現潛在併發症。

