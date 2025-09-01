開學日變作文賽！高雄警分局護童新聞稿齊發　基層辛苦又被忘了

▲高雄市各分局在開學日同步齊發護童專案新聞稿。（圖／警方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

9月1日開學日，高雄市警察局動員全市警力，展開大規模「護童專案」，從7個分局到婦幼隊、少年隊幾乎同一時間全數對外發出新聞稿，看似展現了警政的高度關懷，只是同一時間發出，更像是一場各單位間「作文比賽」，而讓人忽略了第一線基層員警的辛苦，也讓溫馨走了調。

岡山分局打出「制服不只威風也溫馨」，新興分局則強調「護童專案勤務」，左營分局喊著「安心上學去」，林園分局寫「守護學童安全第一步」，湖內分局是「守護學童安全」，仁武分局則搬出「結合義交、導護」等民力。每個分局的標題各有巧思，卻又不約而同出現了「守護」、「安全」、「護童」等關鍵字，套上任何一個分局都不違和。

比較各分局發布的新聞稿內容鋪陳更是如出一轍：清晨校門口，員警揮手指揮車流、彎腰牽著小朋友過馬路，孩子們開心揮手、靦腆說聲謝謝，家長也露出放心的笑容。每篇新聞稿裡，這些場景都被描繪得生動而一致，彷彿全市國小學童在同一秒鐘，集體演出相同的畫面。最後警方補上的結語也幾乎沒有差別，「快樂上學、平安回家」、「守護學童零風險」、「打造校園安全走廊」等標語輪番登場，就像寫作文時必須要有的「正向收尾」。

▲護童專案的新聞稿內容當中，都忽略了基層警察第一線執勤辛苦 。（圖／警方提供）

而在宣導面上，警方也紛紛端出標準套餐，從提醒家長減速慢行、不要違規停車，到叮嚀學童結伴同行、避免落單，再加上防偷拍、防霸凌、反毒、反詐的警語，幾乎所有新聞稿都包含其中。尤其少年警察隊喊出「零風險」，婦幼警察隊則提醒孩子避免走暗巷、遇到可疑人士要趕快求助，把層次拉到最高規格，看起來更像是「宣導大全」的文字組合。

知名警眷谷百合就針對這個現象反諷：「暑假期間大街小巷都是小孩在穿梭，沒有警察帶他們走斑馬線過馬路，一開學馬上就有警察帶他們走斑馬線過馬路，是開學反而危險的概念嗎？」其實這些新聞稿確實傳遞了警方對護童的用心與努力，只是當全市分局同一天集體交出幾乎同款的文章，變成滿桌版面整齊劃一的作文格式。

護童專案原本就是日常勤務，卻因為在開學日特別要「突顯」這樣的操作，似乎已經失焦，又遺忘了第一線基層員警的辛勤，頂著烈日站崗、蹲身揮手，才是最辛苦的角色，看來這場「另類開學作文比賽」已經不是守護孩子最周全，而是誰寫得更溫馨、更感人來搏版面。