忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

▲理財不是一味地減少支出，更重要的是如何有策略地花錢。（示意圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

談到「節省」，多數人第一時間會聯想到「忍住不買」、「強迫自己少花」，認為只要支出減少，就能順利存錢，但這種做法不僅難以長期維持，還可能因壓力過大導致「報復性消費」，最後反而得不償失。根據擁有日本理財規劃師二級資格的丸山希分享，真正有效的節約，並非一味壓縮開銷，而是懂得在必要的地方「該花就花」，藉此避免隱藏性支出，長遠來看甚至能更省錢。

在傳統的節約觀念裡，許多人會先從「零用錢」下手，認為這筆開銷最容易調整。丸山希指出，過度刪減零用錢，往往讓人不得不從其他生活預算中「偷偷補足」。她自己就曾為了省錢砍掉零用錢，最後只好用「日用品費」來買化妝品，導致帳目更加混亂，支出不減反增。她提醒，適度保留一筆零用錢，能讓財務更穩定清晰，減少「東挪西補」的情況。

在娛樂支出方面，丸山希建議「集中投入」比「零碎消費」更划算。以家庭旅遊為例，雖然一次性花費較高，但帶來的滿足感與回憶價值，遠勝過日常小娛樂。若能減少頻繁的外食或無目的的週末消遣，把省下的金額集中投入一趟旅行，這種有計畫性的支出，不僅能確保每一筆錢都花得有價值，更能帶來更高的心理滿足，進而激發持續節約的動力。懂得取捨，才能在「省錢」與「享受」之間找到平衡。

至於健康相關的支出，更屬於「絕對不能省」的範疇。健檢、牙齒檢查等預防性花費，看似增加負擔，實際上卻能避免日後更龐大的醫療費用。丸山希分享，丈夫因忽視牙齒定期檢查，直到牙痛才就醫，結果蛀牙已嚴重惡化，不僅一次治療花費超過1萬日圓，還需多次回診，總計支出超過3萬日圓。相比之下，花小錢定期檢查、及早發現問題，才是真正划算的選擇。

丸山希強調，節約的關鍵並不是「無止境地忍耐」，有時候反而需要「捨得花」。透過合理分配，把錢花在真正必要的地方，不僅能減輕生活壓力，更有助於累積長期的儲蓄。有策略地花錢，才能達到「省」與「滿足」兼具，既能提升生活品質，也能有效降低長遠風險。