老公薪水高「卻不願為她花錢」　人妻：是我不知足？網風向一面倒

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲原PO想知道，「是我不知足嗎？」（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「是我不知足嗎？」一名網友發文表示，老公事業有成，薪水是她的好幾倍，所以家中開銷都由對方負責，不過，如果是她的個人花費，「老公是一元錢都不會給我花在個人的開銷上」，因此她有時會覺得自己好像還是一個人。貼文曝光後，引起討論。

臉書粉專「爆料公社」近日轉貼一則網友的文章，原PO透露，因為平時都是媽媽在幫忙顧小孩，所以會給對方保母費，約為市價的三分之二，但是，她每個月都要提醒老公給錢，「再這樣每個月都要叫幾次下去，我的心很累」。

原PO透露，她領4萬元薪水，而老公事業有成，薪水是她的好幾倍，因此對方除了負責家務，還會一人撐起家裡的開銷，「但是我的個人開銷，例如我的外食和衣褲是我自己買。我婚前買的房子、我的車油，和我個人的保險自己供，老公是一元錢都不會給我花在個人的開銷上」。

原PO還提到，老公平常如果有多餘的時間，都是陪自己的兄弟、朋友、紅顏知己聊天，「不陪孩子、不陪我」，因此她有時候會覺得，自己好像沒有嫁給老公，她還是自己一個人，「是我不知足嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「在累什麼？孩子不用自己顧，家事不用做，家裡開銷也不需要你負責」、「自己賺自己花，不用做家事帶小孩，還不知足」、「光做家事和負擔家用開銷，你就該慶幸了」。也有網友開酸，「這老公不行，快離婚吧，放他一條生路」、「所以在老公和錢之間，你選擇了老公的錢」。文章雖引起討論，但也有網友質疑真實性，「炫耀文、老公反串文、創作文」。

近日有網友發文表示，過去與家中長輩同住時，生活費用常破4萬元，但對方卻從不幫忙分擔，甚至還會細算開銷，讓她無法接受，於是她和老公後來就搬出去住，只是沒想到，長輩後來也想搬到他們家同住，「房子你們沒出到錢，是誰說你們可以來住的？」貼文曝光後，引起討論。

