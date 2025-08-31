以前「媽媽10元」究竟能買啥　釣出一票人陷回憶殺：是鉅款了

▲以前「媽媽10元」究竟能買啥，釣出一票人陷回憶殺。（示意圖／記者黃翊婷攝）

網搜小組／趙蔡州報導

「媽媽10元」是不少人共同的回憶，有網友就好奇，以前真的有人零用錢是10元嗎，10元可以買到什麼，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，許多人舉出當年物價可以購買的東西，還有人說「10元是鉅款了」。

原PO在批踢踢表示，聽說以前的小學生零用錢只有10元是真的嗎，「10元到底可以幹嘛呢？」

貼文一出立刻釣出許多過來人回應，「5元冬瓜茶5元買麵包，剛好」、「小王子1包1元，冰棒2至3元」、「百吉棒棒冰我從一支 3 塊開始吃的，10元可是鉅款」、「一本漫畫書在書店裡看只要 3 元，借 3 本還有 1 元可以買糖果」。

也有人說，「小王子有1包1元的，冰棒一支也只要2塊錢，我根本是富翁」、「10元就能買飲料+零食了，柑仔店還在的時代，1元糖果餅乾選擇很多，5元還能買飲料冰品，養樂多、冬瓜茶、紅茶、棒棒冰等」。

也網友分享，「至少要50元才能買雞排珍奶套餐吧」、「我七年級的，就是一天十塊」、「10元大概是民國70至80年代吧」、「以前巧克力球一顆1元覺得很貴，現在一袋沒有幾顆就30還是40元了」。