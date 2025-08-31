　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以前「媽媽10元」究竟能買啥　釣出一票人陷回憶殺：是鉅款了

10元,硬幣,零錢（示意圖／記者黃翊婷攝）

▲以前「媽媽10元」究竟能買啥，釣出一票人陷回憶殺。（示意圖／記者黃翊婷攝）

網搜小組／趙蔡州報導

「媽媽10元」是不少人共同的回憶，有網友就好奇，以前真的有人零用錢是10元嗎，10元可以買到什麼，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，許多人舉出當年物價可以購買的東西，還有人說「10元是鉅款了」。

原PO在批踢踢表示，聽說以前的小學生零用錢只有10元是真的嗎，「10元到底可以幹嘛呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻釣出許多過來人回應，「5元冬瓜茶5元買麵包，剛好」、「小王子1包1元，冰棒2至3元」、「百吉棒棒冰我從一支 3 塊開始吃的，10元可是鉅款」、「一本漫畫書在書店裡看只要 3 元，借 3 本還有 1 元可以買糖果」。

也有人說，「小王子有1包1元的，冰棒一支也只要2塊錢，我根本是富翁」、「10元就能買飲料+零食了，柑仔店還在的時代，1元糖果餅乾選擇很多，5元還能買飲料冰品，養樂多、冬瓜茶、紅茶、棒棒冰等」。

也網友分享，「至少要50元才能買雞排珍奶套餐吧」、「我七年級的，就是一天十塊」、「10元大概是民國70至80年代吧」、「以前巧克力球一顆1元覺得很貴，現在一袋沒有幾顆就30還是40元了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女把10隻倉鼠丟馬桶「全沖掉」！炫耀式狂發IG限動　全網氣炸
太平洋亂鬥生出「第15號颱風」？預估一路向北衝　下周大雨區擴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以前「媽媽10元」究竟能買啥　釣出一票人陷回憶殺：是鉅款了

快訊／22:51台灣東部海域規模4「極淺層地震」　最大震度2級

女把10隻倉鼠丟馬桶「全沖掉」！炫耀式狂發IG限動　全網氣炸

太平洋亂鬥生出「第15號颱風」？預估一路向北衝　下周大雨區擴大

體重破百罹嚴重糖尿病！醫揪出「這健康食物」害的：它不是蔬菜

她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

安平靈濟殿「孤棚祭」登場　200隻豬仔撲滿一上架秒殺

計程車司機貼「1告示」！聯發科美女工程師讚：心暖暖的

破紀錄！《鬼滅之刃無限城》票房飆6.39億　登動畫影史全台冠軍

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

以前「媽媽10元」究竟能買啥　釣出一票人陷回憶殺：是鉅款了

快訊／22:51台灣東部海域規模4「極淺層地震」　最大震度2級

女把10隻倉鼠丟馬桶「全沖掉」！炫耀式狂發IG限動　全網氣炸

太平洋亂鬥生出「第15號颱風」？預估一路向北衝　下周大雨區擴大

體重破百罹嚴重糖尿病！醫揪出「這健康食物」害的：它不是蔬菜

她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

安平靈濟殿「孤棚祭」登場　200隻豬仔撲滿一上架秒殺

計程車司機貼「1告示」！聯發科美女工程師讚：心暖暖的

破紀錄！《鬼滅之刃無限城》票房飆6.39億　登動畫影史全台冠軍

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

以前「媽媽10元」究竟能買啥　釣出一票人陷回憶殺：是鉅款了

大韓航空班機延誤竟因「空服員集體遲到」　270乘客收簡訊氣炸

快訊／22:51台灣東部海域規模4「極淺層地震」　最大震度2級

3天湧20萬人次　2025桃園珍珠海岸國際音樂節相約明年見

高通攜華碩、台灣微軟舉行AI 黑客松　助開發者實現裝置上AI創新應用

中壢民宅大火奪5命！　張善政指示啟動災害救助

知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

85歲嬤無照騎4輪機車　「轉彎撞孕婦」2人全送醫

【給你滿滿儀式感】有這樣的爸爸你幾點起床？ #國旗歌

生活熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

爆乳胡蝶忍掀戰！被罵OOC她反擊曬照喊真香

台灣人每天吃！「這款調味品」超傷血管

午後變天！　雨最大地區曝

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

私校學雜費5萬！「政府補助4萬」家長大讚

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

不用人擠人！妹子分享大稻埕煙火神級視角

更多熱門

相關新聞

「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

一名網友提問，除了麥香系列飲品，現在還有什麼能以10元買到的東西？底下網友熱烈回應，列出多項選擇，包括科學麵、養樂多、棒棒糖、茶葉蛋等，有人還分享台南2元的迷你黑輪，或是檳榔攤的10元結冰水，甚至有人笑稱可以去夾娃娃機試試運氣。

8/1原住民族日　奧萬大園區連3天推10元銅板價

8/1原住民族日　奧萬大園區連3天推10元銅板價

奧萬大森林遊樂園7/1至7/6推10元入園優惠

奧萬大森林遊樂園7/1至7/6推10元入園優惠

「婆婆收租15萬」她爽拿2萬...突減2千怒炸！網反噴

「婆婆收租15萬」她爽拿2萬...突減2千怒炸！網反噴

小孩去讀大學　家長「1個月給8千塊」他愣

小孩去讀大學　家長「1個月給8千塊」他愣

關鍵字：

零用錢80年代10元

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面