日本刷卡「1情況」3天碰4次！他一餐秒省200元：差很大

出國刷卡消費時，若採用「DCC（動態貨幣轉換）」計算，會被收取高額手續費，即便享有信用卡回饋、免稅額，仍可能大失血。旅日達人林氏璧昨日發文直呼，在日本刷卡遇到DCC的機率，比想像中更高，提醒務必選擇「日幣」，若選台幣交易，在失去海外交易回饋的情況下，差距更大了。

林氏璧在臉書提到，這次旅行後半段，多半信用卡和電子支付回饋額度都爆了，「因此我集中火力刷額度較高的卡，也因為這張是VISA卡的關係，3天內4次遇到要我選日幣或台幣結帳的情形。」

他強調，這種情況請務必選擇「日幣」，因為若選擇台幣，不但要額外支付3.99%至4.5%的手續費，還會失去海外交易的回饋資格，「別手癢去按青天白日滿地紅啊！」

此次實際案例中，他在「炭燒鰻富士有樂町店」刷卡，若選台幣將多付4.5%手續費，實際省下約台幣208元；在「西銀座百貨 Samantha Thavasa」則免除了3.99%手續費，省下583元；在「BicCamera 有樂町店」同樣因選日幣少付178元，他不禁笑說，「這些金額加起來很可觀，尤其其中一筆還是幫同事代購。」

林氏璧也進一步分享觀察心得，首先，金額似乎影響出現機率，小額消費幾乎不會跳出DCC選項；其次，不僅插卡會遇到，感應支付也可能跳出來。

最後，他也提醒，上面的例子，還未計入VISA刷卡手續費1.5%與新用卡4.5%的回饋，實際上仍能有約3%的正收益，「若誤選台幣，將喪失海外回饋，差距更大。」