被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」　兩派戰翻：你也會老

▲原PO與婆婆不合。（示意圖／取自Pakutaso）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，過去與家中長輩同住時，生活費用常破4萬元，但對方卻從不幫忙分擔，甚至還會細算開銷，讓她無法接受，於是她和老公後來就搬出去住，只是沒想到，長輩後來也想搬到他們家同住，「房子你們沒出到錢，是誰說你們可以來住的？」貼文曝光後，引起討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，之前和婆婆一起生活時，每月的開銷都會超過4萬元，然而卻從來沒有獲得幫忙。她抱怨，長輩常說沒錢，卻能花費在外出遊玩，「家裡只要他們買什麼，就會算給我聽他花多少，意思要我拿錢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她和老公後來搬到外面住之後，每周的菜錢會花2500元，若加上其他開支，一個月會花超過2萬元。由於過去婆婆總會一一列出自己的開銷，所以她現在也學婆婆，把煮飯開銷算給對方聽，只是沒想到，婆婆卻問說「可以不用這麼計較嗎？」

原PO最後忍無可忍，直言「吃米不知米價」，長輩總以為年輕人薪水高，卻不理解實際壓力，而且「我們搬出去住，他們還想跟來住，我跟她說，就是三觀不合，才搬出去住，你們怎麼還好意思想跟來？」她也認為，「房子你們沒出到錢，是誰說你們可以來住的？」

貼文曝光後，有網友力挺原PO，「不要臉天下無敵」、「最後那一段講得太好了，也是有好隊友」、「三觀不合，硬住在一起真的很痛苦」、「跟我婆婆一樣！ 還說我愛計較」、「面對不要臉的公婆，你也不需要客氣」、「真的就是人不要臉天下無敵，這樣的回應真的只是說事實，我真的覺得，你算有禮貌了」。

但也有網友看法不同，「會跟你父母這樣計算、計較嗎？所以你老公的父母不是父母，是阻礙、是累贅？糟透了你」、「你公婆若早知道他們兒子娶你這樣的媳婦，一定會後悔當初保險套的錢真的不能省」、「你的孩子學你就夠了！你的丈夫是你生的？除非是你丈夫無能，才讓你囂張！你也有老的時候」。還有網友表示，「哇！蠻省的，一星期2500元菜錢」、「一周2500元很強耶」。