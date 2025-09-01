台南市開學日交通順暢　跨局處守護學童通學安全

▲台南市開學首日校園周邊車流順暢，警方與導護志工協助維護秩序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度開學首日，台南市各級中小學今（1）日正式開學，市府為防範家長接送車潮造成交通堵塞及事故風險，暑假期間即針對校園周邊交通號誌、標線、行人動線與管制措施全面檢討，並在開學日由警察局加派警力協助疏導，全市路況整體順暢，學童通學平安無礙。

交通局長王銘德表示，今年起台南啟動「學生通學安全守護專案」，針對各校需求進行通學環境檢核、交通管制、輔助科技執法與路口改善，114年共有93校提報100項改善需求，截至7月底已完成49項，包括增設紅綠燈、調整標誌標線、平整路面、遷移障礙物及取締違停等。

此外，市府也配閤中央多項道路品質及人行安全計畫，推動106校通學步道改善，目前已完成60校，其餘46校將於今年底至2026年陸續完工，確保學童安全。

根據交通局統計，開學首週上午7時至8時，車流量比暑假期間增加：汽車約增10%、機車增16%。為應對尖峰壅塞，交通局已針對立人國小、明德國中、南英商工、南新國中等周邊易塞路段提前調整號誌時制，並由智慧交通中心監控路段旅行時間，必要時即時調整綠燈秒數並通知警方支援。

王銘德局長呼籲，家長接送學童應提早出門，並可利用即時交通資訊網事先規劃路線，避免擁擠耽誤時間；同時提醒用路人遵守標誌號誌與員警指揮，行經校園周邊減速慢行、禮讓學童，共同營造安全有序、以人為本的通學交通環境。