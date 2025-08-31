　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

▲法務部保護司長洪信旭（左 2）、臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村（右 2）、南投地檢署檢察長郭景東（左 1）與執行署彰化分署長郭景銘（右 1）於打卡框合影。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲法務部保護司長洪信旭（左2）、臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村（右2）、南投地檢署檢察長郭景東（左1）與執行署彰化分署長郭景銘（右1）於打卡框合影。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為強化全民法律意識與防護能力，南投地檢署26日在埔里鎮藝文中心盛大舉辦「炫技無毒，識詐有獎」主題宣導活動，希望提升社會大眾對毒品危害與詐騙手法的認識，並透過創意馬戲演出、知識互動問答及人氣生吐司限量好禮發送，打造寓教於樂的法治宣導新風貌，吸引廣大民眾熱烈參與。

法務部行政執行署彰化分署亦積極響應，由分署長郭景銘親自率隊於會場門口設立專屬宣導攤位，除以有獎徵答的互動形式，向現場民眾宣導打詐、反毒及檔案應用等重要業務資訊，也播放分署自製的《傳繳通知真偽辨識》影片，以及法務部錄製的《守護正義不打烊》等系列法治教育影片。

▲法務部保護司長洪信旭（左 2）、臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村（右 2）、南投地檢署檢察長郭景東（左 1）與執行署彰化分署長郭景銘（右 1）於打卡框合影。（圖／記者高堂堯翻攝）

彰化分署更首次於宣導活動中啟用「臉書打卡框」，吸引現場不分男女老少的民眾紛紛拿起手機、開心拍照留念，並即時分享至社群平台，有效擴大反詐防毒的宣導觸及率與影響力；法務部保護司洪信旭司長、臺灣高等檢察署臺中檢察分署林錦村檢察長、南投地檢署郭景東檢察長等多位來賓，亦共同於臉書打卡框前合影。

而在「馬戲之門劇團」精彩的馬戲與川劇變臉表演空檔中，郭景銘還親自上陣，與現場民眾進行有獎徵答互動，將複雜的法律知識轉化為淺顯易懂的問答，深化民眾的反詐防毒觀念，活動現場氣氛熱鬧活潑、場內600個座位座無虛席。

郭景銘表示，本次活動展現跨機關合作打擊犯罪的決心，也期望透過這樣生動有趣、寓教於樂的互動方式，達到最佳的打詐反毒宣導效果、共同將法治觀念深植社區與家庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！
八斗子漁港駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近
疑電扇電線起火釀5死悲劇　消防局：所有電器都有可能
北韓高官女兒「冒死脫北」！　目睹同學媽遭殘忍處決
陳智菡抓痕照曝！　嗆「要辦就來」：爬拒馬非我們所選
愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

炎亞綸被罵「性侵犯」告到底！14網友全不起訴　聲請自訴被駁回

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網1人是通緝犯

大稻埕煙火秀現場爆鬥毆！刺青男撂倒壯壯哥　傷害罪送辦

驚險！台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　2人倒地送醫

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

炎亞綸被罵「性侵犯」告到底！14網友全不起訴　聲請自訴被駁回

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網1人是通緝犯

大稻埕煙火秀現場爆鬥毆！刺青男撂倒壯壯哥　傷害罪送辦

驚險！台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　2人倒地送醫

黃偉哲親臨南青辯論工作坊　鼓勵青年「用思辨關心城市」

見男友家長！準婆婆「第一句話」嚇壞她　幾天後分手了

香港房市慘　建築工失業轉做清潔：等外勞休息才能開工

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》Switch 2宣傳片亮相！分割畫面極限激戰

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

有婦幼識別證「少做1動作」停車收600元罰單！一票驚長知識

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

E級啦啦隊女神曝喜訊「拍寫真」！雪寶直播業績一天破百萬　成電豹女乾媽

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

社會熱門新聞

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

更多熱門

相關新聞

炫技無毒‧識詐有獎活動8/26埔里鎮登場

炫技無毒‧識詐有獎活動8/26埔里鎮登場

為強化社會大眾對毒品危害與詐騙手法的認識、提升全民法律意識與防護能力，南投地檢署將於26日在埔里鎮舉辦「炫技無毒，識詐有獎」主題宣導活動，安排創意馬戲演出、知識互動問答及限量好禮發送，前200名入場者更可獲贈「Feeling18巧克力工房」出品的人氣生吐司，歡迎民眾踴躍參與。

南消五大隊結合議員宣導防災提升民眾危機意識與應變力

南消五大隊結合議員宣導防災提升民眾危機意識與應變力

「銀座仁志川」快閃微風信義

「銀座仁志川」快閃微風信義

沒違停卻被貼白單！細看鬆一口氣

沒違停卻被貼白單！細看鬆一口氣

男欠稅+罰鍰380萬　被查出領走千萬現金遭管收

男欠稅+罰鍰380萬　被查出領走千萬現金遭管收

關鍵字：

炫技無毒，識詐有獎南投地檢署行政執行署彰化分署宣導有獎問答Feeling18生吐司

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面