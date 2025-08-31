「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

▲法務部保護司長洪信旭（左2）、臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村（右2）、南投地檢署檢察長郭景東（左1）與執行署彰化分署長郭景銘（右1）於打卡框合影。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為強化全民法律意識與防護能力，南投地檢署26日在埔里鎮藝文中心盛大舉辦「炫技無毒，識詐有獎」主題宣導活動，希望提升社會大眾對毒品危害與詐騙手法的認識，並透過創意馬戲演出、知識互動問答及人氣生吐司限量好禮發送，打造寓教於樂的法治宣導新風貌，吸引廣大民眾熱烈參與。

法務部行政執行署彰化分署亦積極響應，由分署長郭景銘親自率隊於會場門口設立專屬宣導攤位，除以有獎徵答的互動形式，向現場民眾宣導打詐、反毒及檔案應用等重要業務資訊，也播放分署自製的《傳繳通知真偽辨識》影片，以及法務部錄製的《守護正義不打烊》等系列法治教育影片。

彰化分署更首次於宣導活動中啟用「臉書打卡框」，吸引現場不分男女老少的民眾紛紛拿起手機、開心拍照留念，並即時分享至社群平台，有效擴大反詐防毒的宣導觸及率與影響力；法務部保護司洪信旭司長、臺灣高等檢察署臺中檢察分署林錦村檢察長、南投地檢署郭景東檢察長等多位來賓，亦共同於臉書打卡框前合影。

而在「馬戲之門劇團」精彩的馬戲與川劇變臉表演空檔中，郭景銘還親自上陣，與現場民眾進行有獎徵答互動，將複雜的法律知識轉化為淺顯易懂的問答，深化民眾的反詐防毒觀念，活動現場氣氛熱鬧活潑、場內600個座位座無虛席。

郭景銘表示，本次活動展現跨機關合作打擊犯罪的決心，也期望透過這樣生動有趣、寓教於樂的互動方式，達到最佳的打詐反毒宣導效果、共同將法治觀念深植社區與家庭。