地方 地方焦點

台南農產進軍韓國創佳績　食品展2億商機、MOU簽1億訂單

▲台南市政府舉辦「韓國食品展暨拓銷成果發表會」，市長黃偉哲與參展廠商分享拓銷成果與心得。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「韓國食品展暨拓銷成果發表會」，市長黃偉哲與參展廠商分享拓銷成果與心得。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南農特產品再創國際佳績！台南市政府積極推廣愛文芒果、鳳梨及加工農水產品進軍韓國市場，今年韓國國際食品展期間，成功促成近新台幣2億元商機，並在首爾可樂市場完成重量級MOU簽署，拿下高達1億元採購訂單，為台南農產拓銷韓國市場寫下新里程碑。

▲台南市政府舉辦「韓國食品展暨拓銷成果發表會」，市長黃偉哲與參展廠商分享拓銷成果與心得。（記者林東良翻攝，下同）

市府今（1）日舉辦「韓國食品展暨拓銷成果發表會」，市長黃偉哲與參展廠商，包括黃金蕎麥、綠園牧場、Natural House、鮮饌等，共同分享拓銷成果。黃偉哲表示，雖然七月台南受風災影響農業產量，但台南農特產品仍在韓國食品展大放異彩，吸引韓國及國際買家關注。韓國市場雖人口僅日本一半，但觀光與消費潛力不遜日本，已成為台南農產品重要新興市場。

▲台南市政府舉辦「韓國食品展暨拓銷成果發表會」，市長黃偉哲與參展廠商分享拓銷成果與心得。（記者林東良翻攝，下同）

市府農業局指出，本次展會中，蒲燒鯛魚腹排以貼近韓國人口味大受歡迎，黃金蕎麥茶及蕎麥珍珠奶茶也獲高度肯定，芒果鮮果、冷凍品、虱目魚粥與魚丸等產品亦吸引國際買家目光。副市長葉澤山及松坡區議會議長李惠淑見證下，首爾農水產食品貿易進出口協會與Natural House Group簽署MOU，韓方將大規模採購芒果、蜜棗、鳳梨、荔枝等優質農水產品，訂單總額達新台幣1億元，商品將供應至可樂市場、樂天百貨及韓國前三大連鎖超市。

▲台南市政府舉辦「韓國食品展暨拓銷成果發表會」，市長黃偉哲與參展廠商分享拓銷成果與心得。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，市府將持續協助業者拓展海外通路，讓農民在盛產期能靈活選擇內外銷市場，確保收益與品牌價值。農業局表示，這次展會與MOU成果凸顯台南農水產國際競爭力，也展現業者在產品研發與品牌經營的努力，未來將加強國際展會參與及通路媒合，讓台南農漁特產持續在全球市場發光。今日記者會除參展廠商外，立委陳亭妃與林俊憲辦公室代表也到場，關切農業拓銷成果與未來發展。

