三角戀談判破裂！嘉義男開車把情敵撞重傷　遭判7年賠136萬

▲男攻擊情敵，嘉義地方法院判7年賠136萬多元。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義2024年發生三角戀談判破裂殺人未遂事件，黃姓男子開車衝撞情敵，還拿空氣槍以及球棒攻擊，許姓男子重傷送醫，提告求償200萬，嘉義地院依殺人未遂判黃男有期徒刑7年，民事部分需賠償136萬5933元。

根據判決，黃男與蔡女交往多年，蔡女對許男產生感情，黃男為挽回蔡女，2024年9月7日，3人於慈爺公廟前空地談判，沒想到黃男開車加速衝撞許男，並拿空氣槍下車朝許男頭面部開槍射擊數發，又持空氣槍槍身毆打許男頭面部多下，致槍身斷裂。

黃男欲再次衝撞許男，蔡女則在車輛右後方阻擋，並撥打110報警。黃男強行將蔡女拉上車，再繼續駕車衝撞許男，隨後下車持黑色球棒，揮打許男頭面部多下，並說出「反正我都不想活了，多拉一個人陪我上路」等語。蔡女則報警，警方獲報於同日17時47分許趕往現場，黃男見員警到場，高舉球棒佯裝要傷害人質，並要求員警對其開槍，拒絕束手就擒，持續與警方對恃，警方趁隙上前壓制逮捕被告。

許男經送醫救治，始倖免於死，受有外傷性蜘蛛網膜下腔出血、腰椎爆裂性骨折合併滑脫、右側3-7肋骨骨折合併氣胸、右腳脛骨腓骨骨折、左肩關節脫位等傷害。

許男提告請求賠償200萬元，法院審酌醫療費用、背架輔具費用、洗澡椅輔具費用、不能工作損失、精神慰撫金，判決黃男應賠償136萬5933元。