國際

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

房客白住不繳錢　女屋主換鎖收房遭控盜竊「恐判7年」

▲法國一名房東因為非法驅趕房客，結果自己淪為被告。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

法國南部觀光城鎮卡爾卡松（Carcassonne），一名屋主因長期租金遭拖欠，趁房客外出度假之際自行更換門鎖並清空屋內物品，結果如今成為被告。這位名叫瑪麗亞（Maria）的屋主，目前正因涉嫌非法侵入住宅與驅逐行為被起訴，一旦罪名成立，最高可判處7年監禁，並面臨10萬歐元（約新台幣357萬元）的罰款。

根據《odditycentral》報導，整起事件可追溯至2022年夏季。當時，瑪麗亞的房子被房客，對方既不支付租金，也拒絕搬離。她多次要求結清欠款，但遭到拒絕，而地方政府部門則表示無權直接干預。眼看法院程序可能耗時一年以上，她卻必須連續自掏腰包支付超過5個月、累計超過2萬歐元的房貸，經濟壓力與挫折感讓她決定親自採取行動。

瑪麗亞回憶，當時正值假期前夕，她無法承受繼續累積的負擔，於是選擇換掉門鎖，把室內物品一一清出，甚至將部分家具、雜物拿到庭院拍賣，希望至少能彌補部分拖欠的租金與水電費。她坦言「我想到的是冬季假期，以及之後會發生的事，尤其是我會損失多少錢。我沒有準備好承受那筆債務。」

但當房客假期結束返回住處時，立刻以「非法侵入與竊盜」為由向警方報案，並透過司法執達員提交正式文書。警方隨即立案，案件隨後進入法庭審理程序。如今整體情勢逆轉，原本自認為受害者的瑪麗亞，反而必須在刑事訴訟中為自己辯護。

根據指控，她的行為違反法國明文禁止的「自力救濟」原則。即使面臨租金被拖欠、財務壓力沈重，屋主若未經法院判決就強行收回房屋，法律上仍屬犯罪。此案也凸顯了法國房東普遍的無力感：要透過司法手段驅逐惡意房客往往曠日廢時，而一旦逾越程序，則可能由受害者瞬間變成加害者。

目前法院尚未作出最終判決。但外界關注焦點在於，若瑪麗亞遭判刑，她不僅可能失去房產，還要面臨坐牢與高額罰金的雙重打擊。

