政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／POP撞新聞提供）

 記者郭運興／台北報導

今(1日)是記者節，而國民黨立委羅智強接受媒體人黃暐瀚專訪，卻當面重批黃，他表示，幕僚都稱「黃暐瀚已經不是黃暐瀚了」，但是不是「綠暐瀚」讓大家評價，自己必須誠實說，「暐瀚認識你這麼多年，我覺得你變了，最讓我失望的一次，就是726罷免開票那天，看到節目譏笑、訕笑在野黨的場景，沒有制止，反而是附和」。他強調，這句話是對曾經身為朋友的你一個忠告，「自己不講所謂個人交情那不重要、也不講在野黨尊嚴，就講媒體人客觀立場，抱歉那天我覺得你有愧媒體人職責使命」。

羅智強今早接受《POP撞新聞》專訪，節目開頭主持人黃暐瀚先是詢問「為何您要參選國民黨主席」，羅智強則表示，首先，自己對現在執政黨濫用納稅人的錢豢養網軍、綠媒反民主的作法，自己深惡痛絕，如果當上黨主席，自己矢志要去革除、乃至於懲罰執政黨的行為，不管是藍綠誰執政都不應該用納稅人的錢去養網軍、媒體，這是非常重要的使命。

此時，羅智強突話鋒一轉，他表示，自己參加這個節目，幕僚全部反對都稱「黃暐瀚已經不是黃暐瀚了」，自己先說是不是綠暐瀚讓大家評價。

羅智強直言，他必須誠實說，「暐瀚認識你這麼多年，我覺得你變了，這是自己深刻的感受，過去你的評論深受大家信任支持，但最讓我失望的一次，坦白講就是726罷免開票那天，我做一個認識你這麼多年的人，也是被罷免的人，自己看到你上節目的場景非常難過」。

羅智強指出，綠媒主持人在罷免當天稱「25席全都會罷免」，暐瀚當場看到譏笑、訕笑在野黨的場景，卻評估會罷免是「6+1席」，但自己要說暐瀚當場就應該制止這種完全偏頗、一面倒訕笑、踐踏在野黨的作法，媒體的天職是監督政府，什麼時候是監督在野黨？暐瀚你沒有制止主持人，反而是附和。

羅智強說，自己經歷惡罷的刀山火海後，心裡也改變了，以前會覺得有些事情先不講，但罷免後自己沒有什麼不講的話了，這句話是對曾經身為朋友的你一個忠告，「自己不講所謂個人交情那不重要、也不講在野黨的尊嚴跟感受，就講媒體人的客觀使命與立場，抱歉那天我覺得你有愧媒體人客觀的職責使命與立場」。

羅智強再說，「你也要去想想今天郭正亮是怎麼說的，他對你的一些評價，是過去很多支持你、相信你、在乎你的感受，認識你這麼多年，你真的以前不是這個樣子，自己最大的想法，不希望你變成第二個于北辰、李正皓，這些人都是背棄過去長期相信的立場，只為了上節目爭通告，就改變立場」。

接著，羅智強強調，自己為什麼深惡痛絕這種情形？因為執政黨透過濫用納稅人的錢養了一群打手，這些人沒有信念變成投機份子，而暐瀚過去自己相當尊敬，暐瀚是一個用功、有原則的媒體人，不會永遠幫馬英九講話，馬執政時暐瀚也批判過，但自己看到726開票的場景，要告訴大家源頭也不是黃暐瀚，就是民進黨豢養的政治文化。

羅智強直言，作為一個立法委員、黨主席、中華民國參政者怎麼能默許縱容政府拿納稅錢把媒體變成東廠打手的作為，今天暐瀚的狀況讓他很難過，自己講白了過去就是你的粉絲，每個評論、分析都是客觀有理，只是這些年不知道為什麼會出現巨大的轉變，最巨大的轉變就是726那天，所以自己要說這個重話。

羅智強表示，暐瀚問為什麼要選黨主席？原因很多，有一個就是撥亂反正，如果馬總統過去用納稅人的錢養網軍舖天蓋地追殺在野黨，當時的黃暐瀚絕對不會坐視，一定出來痛批自己保證，如果馬總統發動大惡罷，第一個跳出來痛批的也一定會是黃暐瀚，所以第一個政見就是要還給媒體一個公正的立場，不要再變成民進黨的打手。最後，羅智強也補充，自己建議暐瀚要正面回應在罷免開票現場的行為，傷害了很多人。

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

