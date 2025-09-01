賴清德國安團隊注年輕新血　3位國安會副秘「平均年紀36.6歲」

▲總統賴清德與在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議，其國安團隊成員也都與會。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日正式宣布新的國安會人事，國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金升任諮詢委員，而台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務。其中，趙怡翔、李問與林飛帆等3位國安會副秘書長的年紀都未滿40歲，平均年紀僅36.6歲，此一佈局讓團隊有年輕化的趨勢。

總統府國安會原僅有4位諮詢委員，包括前參謀總長黃曙光、前陸委會副主委傅棟成、前總統府特任副秘書長黃重諺，以及中研院資訊科技創新研究中心研究員李育杰。賴清德宣布徐斯儉、劉得金升任國安會諮委後，諮委人數來到6人。

至於國安會副秘書長的2個遺缺，則由趙怡翔、李問出任，再加上原本就是副秘書長的林飛帆，三位副秘書長年紀都是未滿40歲。趙怡翔、林飛帆都是1988年生，今年37歲；而李問1989年生，今年36歲，平均36.6歲。

在工作職掌與專長方面。首先，黃曙光曾任參謀總長，並在前總統蔡英文時代就肩負「潛艦國造」的重要任務，也在蔡英文任內升任諮詢委員，主責督導跟協調潛艦進度，而在賴清德任內也延續其相關工作；至於傅棟成、黃重諺，也都是蔡英文時代重臣，前者熟稔兩岸事務，後者則橫跨外交、國防國安、兩岸等各項議題掌握。

至於徐斯儉，曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，他嫻熟外交、兩岸政治，近來也傳出他可能被派任駐美代表，但目前尚在磋商階段，所以先轉任國安會諮委；而劉得金曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，熟稔國際軍事合作、情報研判與國防戰略分析。

▼國安會副秘書長林飛帆過去這一年中，主責全社會防衛韌性工作的推動。（資料照／記者李毓康攝）



接著，在林飛帆方面，他在過去這一年中，主責全社會防衛韌性工作的推動，今年7月份，不論是總統府全社會防衛韌性委員會的政策進度掌握，以及後續的桌上兵推、實地演習，與結合萬安演習的相關規劃，也多由他協助督導。

李問方面，他過去一年擔任總統府發言人，協助與外媒互動，陪同與安排重要外賓接見等。他曾任民進黨國際事務部主任、民進黨連江縣黨部主委、中央黨部發言人、中國事務部副主任，長期關注安全戰略、國際溝通事務，是被重點栽培涉外事務的新生代。

值得一提的是，李問初出茅廬的起手勢，是跳脫舒適圈，自動請纓到「極度艱困」的深藍選區連江縣參選立委，並把自己打扮成馬祖名產「淡菜」而走紅，雖然沒有順利當選，但後來也成為民進黨首任連江縣黨部主委。

至於趙怡翔，曾任民進黨國際事務部主任、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）兼任研究員、駐美國代表處政治組組長等職，他與美國華府政要關係深厚，也獲美方跨黨派的信任，是近年台美關係繼續推進的重要功臣，同樣是民進黨極力培養的涉外人才。

不過，當初趙怡翔突然返台宣布參選台北市議員，一度引起執政團隊譁然，甚至傳出他與「英系」互動產生裂痕；而他也隨即被民進黨立委王定宇、時任立委趙天麟、時任文山區市議員阮昭雄等人延攬加入湧言會，並代表湧言會參選議員，承接阮昭雄的選區。

在賴清德2024年競選乃至於當選後，相關對外事務或與外媒的互動，趙怡翔也多隱身其後襄助；今年（2025）初，Halifax國家安全論壇在台灣舉辦，背後就有趙怡翔負責牽線的影子。

▼趙怡翔、李問出任國安會副秘書長。（圖／資料照）

