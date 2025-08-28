　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025民企500強揭曉　京東居首...華為排名第四

▲京東,物流,智慧化,總部。（圖／CFP）

▲京東。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國工商聯今（28）日在遼寧瀋陽發佈「2025中國民營企業500強」名單。京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司和化工起家的恆力集團有限公司位居前三。本屆「民企500強」入圍門檻增至270.23億元（人民幣，下同）；營收總額達到43.05兆元；淨利潤合計1.80兆元；研發費用總額1.13兆元；納稅總額達1.27兆元。

《新華社》報導，今（2025）年全國工商聯組織開展第27次上規模民營企業調研，共有6379家2024年營業收入10億元以上的企業參加，其中，營業收入前500位的企業為「2025中國民營企業500強」。

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）

根據榜單結果顯示，前十名的民營企業分別為，京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恆立集團有限公司、華為投資控股有限公司、比亞迪股份有限公司、騰訊控股有限公司、浙江榮盛控股集團有限公司、浙江吉利控股集團有限公司、盛虹控股集團有限公司和山東魏橋創業集團有限公司。

數據顯示，大陸民企500強中，營業收入突破千億元的企業共105家，超過5000億元的企業共11家，資產總額超過千億元的企業共97家，有29家企業入圍今年的《財富》世界500強榜單。

產業分佈方面，72%的企業屬二級產業、66.4%的企業為製造業，此外，實際填報戰略性新興產業的309家企業已投資627個項目，涉及新材料、新能源、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源汽車、節能環保等分領域。

同時，大陸民企500強的出口總額1.77兆元，增長5.17%；境外營業收入總額為3.19兆元，增長14.74%；年末境外資產總額為2.44兆元，增長8.14%。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

