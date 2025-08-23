　
大陸 大陸焦點 特派現場

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力！等同東盟全年用電量

▲▼ 湖北專題2022／三峽大壩、三峽移民 。（圖／記者任以芳攝）

▲三峽大壩 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家能源局近日發布全社會用電量等數據。7月份，全社會用電量10226億千瓦時，同比增長8.6%，突破1兆千瓦時大關，這在全球也屬首次！當月全社會用電量比十年前翻了一番，相當於東盟國家全年的用電量。其中，河南、陝西等地增幅超過30%。空調普及、電動汽車增長、智慧家居擴散大量用電，面對7月份高溫天氣帶來的超高用電負荷，多種能源形式協同發力保持電力供應穩定。

每個國家地區用電量通常被視為經濟活動的「晴雨表」。回顧大陸2024年總用電量，全社會用電量穩突破9兆千瓦時大關，並持續增長，是驅動世界第二大經濟體運轉的關鍵。

相較去年，大陸國家能源局近日公布一項數據，2025年7月份，全社會用電量突破1兆千瓦時大關，達到10226億千瓦時，同比增長8.6%。這是全球「首次」有國家單月用電規模超過1兆千瓦時，這一數據不僅是中國經濟的「晴雨表」，更為世界低碳發展提供了範例與啟示。

《環球時報》社評也指出，面對7月份高溫天氣帶來的超高用電負荷，多種能源形式協同發力保持電力供應穩定。風電、光伏、水電、煤電等多種能源協同發力，保證了全大陸電力供應的安全穩定。

與用電量創紀錄同步的是，外資對中國經濟的信心持續升溫，國際貨幣基金組織對今年中國經濟增長預期上調0.8個百分點，滬指創下近十年新高，外資信心持續升溫，均與這1兆度用電量背後的經濟活力相呼應。

從產業角度觀察，數據折射出中國經濟的深刻轉型。第一產業用電增幅高達20.2%，智慧灌溉等電氣化技術正加快傳統農業現代化。第二產業中，高技術與裝備製造業用電增速明顯，而高耗能行業則保持低增長，顯示工業正向高端化、智能化邁進。第三產業方面，互聯網服務、充換電等新興領域用電激增，體現出數位經濟與綠色交通的蓬勃發展。

7月新能源發電占比接近四分之一，風電、太陽能、生物質發電快速增長。中電聯數據顯示，高載能行業用電僅微增0.5%，碳排放趨於穩定。一位美國氣候專家指出，中國實現經濟增長與碳排放穩定並行，「具有全球意義」，為世界能源轉型提供了可借鑑的經驗。

▲▼ 風力發電、 雅魯藏布江 。（圖／翻攝 百度）

▲大陸風力發電。（圖／翻攝 百度）

2015年，大陸解決無電人口用電問題；十年後，單月用電量首次突破1兆千瓦時，規模已相當於東盟國家全年用電總量。有機構預測，2025年大陸全社會用電量將增長5%到6%，至2030年或突破13兆千瓦時。「高速電氣化」的進程，不僅改變產業格局，也深刻塑造社會生活方式。

數據也顯示，7月大陸居民生活用電同比增長18%，河南、陝西等地增幅超過30%。空調普及、電動汽車增長、智慧家居擴散，共同推動生活方式轉型。深圳率先實現超充站數量超越加油站，杭州「雲智造」產業園由電爐煉鋼廠成功轉型，標誌綠色與智能發展在產業鏈各環節深度融合。

實際上，大陸新能源快速發展的同時，能源供應仍以火力發電和水力發電為「雙支柱」。即使大陸風電、光伏等新能源高速成長，但火力發電依舊佔據全大陸電力結構的「半壁江山」，比重約在60%至70%之間。火電的穩定性與可調度性，使其成為維持能源安全的基石。特別是在極端高溫、用電高峰時段，火電仍是確保全大陸電網穩定運行的「壓艙石」。

大陸力拚在「雙碳目標」下，火電清潔化、降低碳排放，依舊是未來能源轉型超硬任務。與此同時，水力發電的作用同樣不可忽視。目前水電佔全大陸總發電量的約15%至17%，是僅次於火電的第二大電源，也是最穩定能源。

截至2024年底，大陸水電總裝機容量已突破4.2億千瓦，穩居世界第一。以三峽、白鶴灘等大型水電工程為代表，大陸水電在削峰填谷、調節電網負荷、促進新能源消納方面發揮了不可替代的作用。

▲▼ 風力發電、 雅魯藏布江 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸計劃在雅魯藏布江下游建立水電站，預計每年發電3000億度，相當於3個長江三峽。（圖／翻攝 百度）

大陸日前也宣佈建造史詩級工程，地點就在世界屋脊之上，號稱「基建狂魔」的大陸將在雅魯藏布江下游水電站，投資1.2兆，預計每年發電3000億度，相當於3個長江三峽。

號稱「亞洲水塔」的西藏，水資源總量高達4483億立方米，佔全大陸16.5%，人均水資源量是全國平均水平的近80倍。西藏獨佔22%可開發水資源潛力，約6663萬千瓦，位居全大陸之首。最重要的關鍵發源於喜馬拉雅山北麓的雅魯藏布江，在大陸境內奔流2000多公里，光是每個大拐彎處，500公里河段落差有2200米。適度開發利用，這裏蘊藏的水能可達近1億千瓦。

大陸專家指出，火電與水電的協同發展，為新能源大規模併網與消納提供了條件，也為大陸能源結構持續優化奠定基礎。未來，隨著綠色低碳轉型進一步推進，火電必須「加快」清潔化改造，水電持續強化調節能力，共同構建安全、穩定、清潔的現代能源體系。

