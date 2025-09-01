阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

▲阿富汗發生規模6.0地震。（圖／翻攝USGS）



記者張靖榕／綜合報導

阿富汗東部興都庫什山脈地區於當地時間8月24日晚間發生規模6.0的強烈地震，震央鄰近巴基斯坦邊界。根據最新消息，地震已造成至少9人死亡、25人受傷，災情集中在東部楠格哈爾省（Nangarhar）。

美國地質調查所（USGS）指出，地震發生於當地時間31晚間11時47分，震央位於查拉拉巴巿（Jalalabad）東北偏東約42公里處，震源深度10公里。德國地球科學研究中心（GFZ）則測得震央位於楠格哈爾省，規模6.1，震源深度14公里。查拉拉巴巿距阿富汗首都喀布爾（Kabul）約119公里。

地震發生後約20分鐘，同一地區又發生一起規模4.5、深度10公里的餘震，稍晚再出現一次規模5.2的地震，顯示地殼活動頻繁。

楠格哈爾省衛生部門發言人達瓦維什（Ajmal Darwaish）證實已有9人罹難、25人受傷。當地官方尚未公布更多傷亡細節，災損評估仍在進行中。

阿富汗位於印度板塊與歐亞板塊交界，興都庫什山區地震頻繁，是世界上最易發生地震的地帶之一。2023年10月7日，該國西部曾發生規模6.3的地震，導致嚴重災情。當時塔利班政府通報有逾4000人喪命，雖然聯合國統計的死亡人數為約1500人。