生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球進入地震活躍期　台灣50年內發生規模7.0地震機率有54%

▲▼全球規模6以上地震頻繁。（圖／取自氣象署網站）

▲全球規模6以上地震頻繁。（圖／取自氣象署網站）

記者周湘芸／台北報導

今年全球規模6到7地震頻繁，地震專家推斷全世界已進入地震活躍期。中央氣象署地震測報中心表示，目前地震學上針對活躍期沒有相關定義，但台灣未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%，大於規模7.0地震機率則有54%，但不會有規模8以上地震。

今年規模6以上地震已發生超過90次，7月30日俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，引發日本太平洋沿岸多地發布海嘯警報，不只北半球狂震，8月3日「太平洋-南極洋脊（Pacific-Antarctic Ridge）」也發生規模生6.4地震。

地震專家郭鎧紋日前指出，今年2到3月地球屬於平靜狀態，但3月28日緬甸發生地震後，地震活動明顯增加，今年以來全球已發生90起規模6以上地震，規模6到7地震非常頻繁，顯示全世界已經進入地震活躍期，預估未來規模8以上地震會很頻繁。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，目前地震學上針對活躍期沒有相關定義，由於人類觀測地震時間僅100多年，過去都是仰賴文字記載或考古觀測地震斷層，若要定義活躍期，就應該要設定一個觀測時間範圍、統計數據，像是近期地震頻繁，從1、200年來看可能只是其中一個高點，但不一定是活躍期。

吳健富表示，若以台灣來看，近年較大規模地震確實很多，像是2022年9月17日、18日的台東地震、2017年0211台南地震2018年0206花蓮地震，當時也都認為可能進入地震活躍期，但若將時間拉長至10年、20年或是50年又會有不同看法，像是1906年有規模7.1梅山地震、1935年新竹-台中有規模7.1地震，1964年還有規模6.3的白河地震、1999年的921地震。

▲▼台灣未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%，大於規模7.0地震機率則有54%。（圖／氣象署提供）

▲台灣未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%，大於規模7.0地震機率則有54%。（圖／氣象署提供）

吳健富表示，綜觀來說，地震無法預測，只能從斷層破裂長度預估地震規模及未來幾年的錯動機率。若以台灣來看，未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%，大於規模7.0地震機率則有54%，由於台灣陸上斷層長度不夠，因此不會有規模8以上地震。

此外，吳健富指出，台灣東邊海域有琉球海溝、南邊有馬尼拉海溝，由於孕震構造長，能累積相當能量，若發生錯動就容易產生大規模地震，且伴隨海嘯。

他表示，若地震震央位於陸上，約7至8秒就能發布國家級警報，但若發生在外海就需要15秒左右，導致民眾已感受到地震才收到警報。目前氣象署已在東邊海域建置海纜，南邊也希望從恆春一帶建置，能多設一站就能多爭取一點時間。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

地震

