川普加薩重建計畫曝光　美國接管10年打造成度假勝地

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒披露，一份在美國前總統川普政府內部流傳的38頁簡章顯示，美方曾計畫戰後接管加薩走廊，並在至少10年內進行重建，將這個飽受戰火摧殘的地區轉型為度假勝地與製造業重鎮，並重新安置加薩人口。

《華盛頓郵報》報導，這份草案內容指出，加薩約200萬居民將在重建期間「自願性」離開當地，或被安置在加薩境內的「限制區域」。雖稱「自願」，但多數分析認為這種搬遷恐非真正自願，報導也提到，美國支持的「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）將負責執行這項計畫，但該組織的操作方式備受爭議。

路透社先前也揭露相關提案，包括在加薩或境外設置名為「人道主義中轉區」（Humanitarian Transit Areas）的營地，用以大規模安置巴勒斯坦人，進一步佐證這項計畫的輪廓。

根據簡章內容，離開加薩的每位巴勒斯坦人將獲得5000美元（約新臺幣15.2萬元）現金補助，外加四年租金津貼與一整年所需糧食，並會發給「數位憑證」，允許他們未來返回重建後的家園。整體計畫名稱為「加薩重建、經濟加速與轉型信託」（Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, 簡稱GREAT Trust），由加薩人道主義基金會主導開發。

該基金會與以色列軍方合作，並委由美國的安全與物流公司負責將援助物資送入加薩。川普政府及以色列均聲稱，聯合國主導的援助系統讓激進分子有機可乘，導致物資遭攔截或濫用。

不過聯合國今年8月初曾警告，自從該基金會於5月啟動運作以來，已有超過1000名巴勒斯坦民眾在試圖接近援助據點時遭以軍射殺，其中大多數事件就發生在基金會分發物資的據點周邊，引發國際社會高度關注。

白宮與美國國務院目前尚未對此計畫做出回應。但根據《華郵》分析，該方案與川普在2月4日曾公開表達的言論不謀而合，當時他宣稱美國應該「接管加薩」，並揚言要將其改造為「中東的蔚藍海岸」（The Riviera of the Middle East），展現其對地區控制與開發的強硬構想。