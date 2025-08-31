川普死亡謠言「凶手是它」！一貼文爆紅點閱破3千萬

▲川普在謠言「川普已死」盛傳後，首度現身。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普日前遭遇「死亡謠言」纏身，社群平台瘋傳「川普已死」與「川普在哪裡？」等標籤，一度造成全球網路輿論大轟動。掀起這波假訊息風暴的關鍵，竟源自一篇由美國記者在社群平台X（原Twitter）發布的貼文。

綜合外媒報導，該名記者於8月30日公開川普的行程表，指出他自8月27日起連續多日無公開活動，甚至連週末與9月1日的行程也呈空白，引發外界揣測。這張附有行程圖的貼文迅速爆紅，吸引超過3,300萬次瀏覽，引爆輿論高潮。

Trump has no public events scheduled all weekend. Don’t believe he was seen today either. pic.twitter.com/PKAvVFk4KA — Laura Rozen (@lrozen) August 29, 2025

加上副總統范斯（J.D. Vance）日前受訪時曾表示「隨時做好接班準備」，更讓民眾聯想川普是否健康出狀況，導致「死亡傳言」迅速蔓延。雖然白宮與川普本人皆出面闢謠，他也於30日親自現身高爾夫球場，與家人一同露面，但假消息早已如野火般傳遍網路。

川普手部瘀青與腳踝腫脹的舊照亦被再度翻出，讓陰謀論再添柴火。有自稱醫療專業人士的網友更稱川普「壽命僅剩半年」，加深部分民眾的恐慌。不過隨著川普在30日親自出現在白宮南草坪，並與家人一同前往高爾夫球場，這場在網路上延燒數日的「死亡謠言」終於不攻自破。