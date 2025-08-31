　
    • 　
>
地方焦點

3天湧20萬人次　2025桃園珍珠海岸國際音樂節相約明年見

▲2025桃園珍珠海岸國際音樂節，三天湧進20萬人次

▲2025桃園珍珠海岸國際音樂節，三天湧進20萬人次。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」31日精彩落幕。市府觀旅局表示，連續三天在桃園竹圍漁港嗨唱、主打「台灣離世界最近的音樂節」，祭出國內、外超強卡司，堪稱最華麗的國際級音樂節，為期三天的演出，累積共吸引超過20萬人次到場狂歡，活動最後一天，粉絲們在台下跟著歌手齊聲high唱，相約明年見！

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」眾星雲集，國際卡司包括超強韓團KARD、越南歌手MINH與印尼小王子Ardhito Pramono，而動力火車、宇宙人和Matzka等3組金曲獎得主，與31日最後壓軸的人氣樂團玖壹壹，三天都各有死忠粉絲下午就頂著高溫到場揮汗力挺。

▲2025桃園珍珠海岸國際音樂節，三天湧進20萬人次

▲「鐵玫瑰熱音賞」首次結合「桃園珍珠海岸國際音樂節」，將決賽移師竹圍漁港舉辦。（圖／市府提供）

加上活動期間，國際職籃球星唐斯（Karl-Anthony Towns）和「可愛」雷納德，也應邀來台灣參與音樂節活動，不少球迷爭睹球星風采，尖叫聲此起彼落。

副市長王明鉅今日晚間，出席「2025年鐵玫瑰熱音賞人才培育計畫-社會組決賽」表示，今（114）年「鐵玫瑰熱音賞」首次結合「桃園珍珠海岸國際音樂節」，將決賽移師竹圍漁港舉辦，吸引海外音樂人參與，展現鐵玫瑰的國際影響力。

本屆賽事盛況空前，共有超過700首原創作品、332組團隊參賽，其中包含校園組115組及社會組217組，更超過11個國家的選手參賽報名，充分展現桃園流行音樂的旺盛能量，為臺灣音樂注入不斷成長的新動能。

▲2025桃園珍珠海岸國際音樂節，三天湧進20萬人次

▲2025桃園珍珠海岸國際音樂節。（圖／市府提供）

王副市長進一步表示，鐵玫瑰熱音賞邁入第13年，已成為桃園最具代表性的音樂盛會，希望透過此賽事讓更多音樂創作者從桃園起步，走向全國，最終在國際舞臺上發光發熱。

觀旅局表示，此次活動除了音樂節卡司橫跨韓國、越南、印尼等國家的音樂創作者與藝人共襄盛舉外，還結合了運動賽事、原民LALAI 音樂、鐵玫瑰熱音賞三大活動軸線，打造出一場跨文化、跨語言、跨風格的聲音交會，呈現國門所在的桃園，打造既屬於桃園、也前進世界的城市音樂節。

08/30 全台詐欺最新數據

女把10隻倉鼠丟馬桶「全沖掉」！炫耀式狂發IG限動　全網氣炸
太平洋亂鬥生出「第15號颱風」？預估一路向北衝　下周大雨區擴

2025桃園珍珠海岸國際音樂節鐵玫瑰熱音賞

