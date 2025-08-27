嗨翻竹圍漁港！NBA球星、韓團、玖壹壹、動力火車就在2025桃園珍珠海岸國際音樂節

▲準備好迎著海風，感受音樂的熱情了嗎？8月29日到31日，一連三天的「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」在竹圍漁港盛大開趴。（圖／桃園市政府提供，以下同）

夏天就是要聽音樂、吹海風、大口吃美食！把握暑假最後時光，最熱血、最潮的「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月29日至31日一連三天在竹圍漁港盛大開趴，不僅集結了台灣、韓國、越南、印尼等國內外頂級音樂卡司，打造多元且豐富的視聽盛宴，更邀請到NBA球星來場籃球表演秀，融合浪漫海景、原民音樂、熱音競演、創意市集與戶外運動賽事，無論你是搖滾控、K-POP粉、原音迷、籃球迷或市集控，都能在這場吃喝玩樂一手包辦的夏末派對中，感受無與倫比的感官震撼，讓你嗨到不想回家。

國內外超強音樂卡司輪番上陣 三大主題燃炸主舞台

身為國門之都的桃園用最震撼的方式迎接全世界，第一屆「桃園珍珠海岸國際音樂節，以「聲入國門、潮向世界」為主題，最大亮點「珍珠國際」主舞台火力全開，特別規劃「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」、「聲浪狂想曲」三大主題，邀集海內外20組藝人輪番上陣，並由入圍金鐘獎的派翠克（柳柏丞）與資深主持人徐凱希聯手主持，尖叫與節拍將點燃全場，把氣氛拉到最滿。

從華語樂壇不敗的搖滾殿堂級組合《動力火車》、本土超人氣天團《玖壹壹》，Matzka、宇宙人、玖壹壹、曾沛慈、派偉俊，還有讓你叫到燒聲的韓國人氣組合《KARD》，以及「印尼小王子」Ardhito Pramono與越南創作歌手MINH等，多元化的國際音樂盛典絕對能滿足樂迷們挑剔的耳朵，全程沉浸在最純粹的音樂魔力中！

▲「珍珠國際」主舞台，搖滾大咖齊聚，音樂狂潮來襲！

鐵玫瑰熱音賞決賽 原創能量全面爆發

想感受最真摯的音樂初心？來到南廣場的「築夢世界」舞台就對了！由「鐵玫瑰熱音賞」與「LALAI原民音樂人才PK大賽」攜手帶來原民音樂與獨特音樂風格的魔幻氛圍。除了到場感受熱音現場PK的魅力，還能跟著金音獎最佳樂團「四分衛」、金曲獎最佳樂團「董事長樂團」、金曲獎最佳原住民語歌手獎「姑慕‧巴紹」一起嗨唱，燃起年輕世代的創作能量，讓原創聲音直衝雲霄。

籃球X音樂熱血碰撞 NBA球星現身 用汗水與節奏帶來雙重震撼

誰說音樂節只能聽音樂？在「海岸熱血」舞台，將感受到最硬底子的運動熱情！第九屆「桃園盃全國三對三籃球賽」首度與音樂節強勢聯手，兩天決賽將於8月30、31日熱血開打，超燃的球技引爆現場街頭能量。除此之外， NBA球星——紐約尼克隊Karl-Anthony Towns及洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard也將於8月30日傍晚現身音樂節現場並參與特別設計的「海岸雙星Show」，帶來精彩絕倫的籃球表演賽，場邊看著傳球、灌籃、快攻，同時感受節拍敲擊耳膜，見證籃球與音樂的無縫融合。

▲▼NBA球星——紐約尼克隊Karl-Anthony Towns（上）及洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard（下）將帶來一場精彩絕倫的籃球表演賽！

吃、玩、住一次滿足 全方位攻略帶你玩

來到竹圍漁港，怎麼能錯過大快朵頤的機會！無論是鮮甜肥美的生蠔、Q彈的花枝丸，還是現撈漁獲做成的熱炒料理，光聞香氣就讓人口水直流。會場周邊有新鮮直送的海鮮餐廳，可以盡情品味鮮美海產，漫遊活動市集能夠品嚐來自世界各地的精緻美食，根本就是吃貨的天堂，還能到漁港周邊的海景咖啡廳放鬆，欣賞日落美景。

▲▼「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」將用音樂、運動、美食與海風，為你打造一場離世界最近的音樂會。

活動搭乘桃園捷運機場線至A11坑口站，再轉乘免費接駁車，即可輕鬆直達，或於桃園火車站「今日飯店站」搭乘5016、5022、5022A等路線，至「竹圍站」下車步行約10分鐘至會場。若是玩到捨不得回家，或是想要三天全程參與，周邊民宿與飯店祭出特別優惠，讓你把派對延長到隔天繼續嗨。這個夏末，不來真的會後悔！「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」絕對會讓你帶著滿滿回憶與笑容回家，在夏末留下最美好的篇章。

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」活動官網：https://tpcmf.tycg.gov.tw

樂遊桃園粉絲專頁：

https://www.facebook.com/traveltaoyuan

