太平洋亂鬥生出「第15號颱風」？預估一路向北衝　下周大雨區擴大

▲下周會有低壓逐漸往北直逼日本一帶。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

又有颱風？中央氣象署表示，未來一周冷心低壓通過，大氣不穩定度增加，天氣悶熱有午後雨，預估5日（下周五）開始菲律賓東方有低壓雲系發展，並逐漸靠近，只是走向不確定性仍較大，台東及恆春屆時將不定時有降雨，其它地區午後降雨區域擴大。

氣象署預報，太平洋高壓未來會逐漸東退減弱，導致台灣上空午後熱對流發展明顯，南海及菲律賓東方海面相對適合低壓發展，預計3、4日（下周三、四）會有低壓逐漸往北到琉球群島或日本一帶，5日起菲東低壓雲系逐漸靠近台灣，台東及恆春將有不定時降雨，其它地區午後降雨區域將更廣。

氣象署指出，冷心低壓2至4日通過，大氣不穩定度增加，午後大雨區域增加，南方零星對流不定時移入，恆春偶雨。午後西半部地區及東半部山區午後有大雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，因為太平洋高壓稍微減弱、東退了，熱帶擾動開始不安分了，但過度不安分可能一不小心就變成大亂鬥。

▲菲律賓東方有擾動發展，下周有機會成颱。（圖／翻攝cyclonicwx）



天氣風險公司分析師吳聖宇則表示，9月1日（下周一）開始，原本比較強勢的太平洋高壓有東退趨勢，導致南邊擾動發展的季風低壓槽位置再度往北調整，槽內擾動發展後北上的機會提高。目前菲律賓東南方擾動95W應該很快就有機會發展起來，沿著東退的太平洋高壓邊緣逐漸北上，未來可能進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風，1至2日（下周二）就會經過台灣以東趨向日本附近，3日影響到日本本州天氣。

吳聖宇預估，95W北上的過程會經過琉球附近海域，目前的預報大多顯示離台灣有一段距離，而且環流結構不對稱，將會呈現東強、西弱的型態，預估對於位在西邊的台灣來說影響不明顯。不過，當95W北上後，下周後半期，季風槽內另外可能發展第2個系統，照以往經驗，通常會在前一個擾動的西南方區域出現，目前各預報模式成員對於第2個系統的預測分歧大，可能會在南海發展起來，距離台灣較遠，也可能在台灣南方或西南方近海處發展起來，距離較近、影響較大。