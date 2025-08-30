短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

▲藍湖颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，東南部、恆春半島偶有局部短暫陣雨，西半部午後有雷陣雨，今天新北市可能出現38度極端高溫。藍湖颱風上午生成，預計下午登陸越南，明上午8點就減弱為熱帶低壓，對台灣無影響。不過菲律賓東方海面下周可能有熱帶系統生成並北上，朝日本移動過程是否靠近台灣仍待觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，海南島南方的熱帶低壓今天上午8點增強為今年14號颱風「藍湖」，未來偏西往越南移動，下半天登陸越南，晚上進入越南陸地，預計明天8點減弱為熱帶低壓，對台灣天氣沒有影響。

此外，張承傳指出，菲律賓東方海面為一個大低壓帶，未來會有熱帶系統組織和發展，發展起來後將慢慢往北移動，下周北上過程是否更靠近台灣地區尚待觀察，目前預報看起來往日本方向移動機率較大，但後續路徑仍要持續觀察是否更往台灣接近。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，張承傳說明，今天到明天各地多雲到晴，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後桃園以南、其他山區有局部短暫雷陣雨，今明兩天午後雷陣雨雨勢較大，明天清晨中南部也有零星降雨。

下周一、下周二菲律賓東邊低壓將慢慢北上到台灣東方沿海，張承傳說，環境將轉偏東北風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸下周一、二有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後雷雨較廣，西半部、其他山區有午後局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，下周三到下周五吹東風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，中午過後中南部和其他山區有午後局部短暫雷陣雨。

▲今日高溫預測。（圖／氣象署提供）

溫度方面，未來一周高溫炎熱，今天各地高溫約32到36度，張承傳表示，新北市今天有機會出現38度極端高溫，桃園、台北市、彰化、雲林有36度以上高溫。



