生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，本周在台灣東方遠海有熱帶系統活動，發展成颱的機率約50%。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

記者陳俊宏／台北報導

可能又有新颱風！氣象專家吳德榮表示， 最新歐洲系集模式模擬顯示，本周在台灣東方遠海有熱帶系統活動，發展成颱的機率約50%，其系集平均路徑偏北進行，通過琉球附近，再大迴轉向東北威脅日本，應持續觀察模式調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲，高溫炎熱，中午前後紫外線危險級，午後山區有局部陣雨或雷雨。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周一至周三南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱，東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬系集平均路徑偏北進行，通過琉球附近，再大迴轉向東北威脅日本，個別系集模擬路徑則分散在兩側，顯示其不確定性。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮分析，周四、周五各地晴朗酷熱，北部高溫達38度，中午前後紫外線危險級，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率；周六南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱，東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，本周在台灣東方遠海有熱帶系統活動，發展成颱的機率約50%，其系集平均路徑偏北進行，通過琉球附近，再大迴轉向東北威脅日本，個別系集模擬路徑則分散在兩側，顯示其不確定性，應持續觀察模式調整。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中央氣象署表示，今天東南部、恆春半島及清晨的中南部有零星短暫陣雨，午後桃園以南、其他山區則有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，容易出現局部較大雨勢。

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

