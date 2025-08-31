健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委掛病床急停行程2天

▲民進黨立委伍麗華健康亮紅燈。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委伍麗華今（31日）表示，近日因身體狀況急轉直下，因此決定暫停行程，用2天好好休養，而這也是她擔任立委2038天以來，包含疫情嚴峻期間，第一次想休息。

伍麗華晚間在臉書PO出張躺在病床掛點滴的照片表示，「今天必需提早休息嘍，我已經沒有腳力在『外面』參與任何活動」，自己上周五起腰部疼痛，歷經忙碌的六日，移轉到右大腿痠痠麻麻，幾天後小腿也痠麻了。周三晚上睡覺時身體發冷開始發燒，她才驚覺不對勁，看病拿藥。沒想到周四起來，疼痛轉移到腹部，頭也劇烈疼痛。周五上移到胸腔影響呼吸，同時發現右大腿出現紅腫塊，她再度看病拿藥。

即便健康亮紅燈，伍麗華仍堅持分攤地方行程，「我若能多跑幾個，我的助理就可以少跑幾個」。伍麗華指出，14位公費助理，扣掉台北國會助理不跑行程，服務處助理每個都鐵打的，又要做選服，又要做會勘，又要跑活動，大家分攤不完，只好落到地方志工特助身上，這才是她內心最大的壓力，因為虧欠特助太多。

伍麗華說，儘管身體已經難堪，昨日一早仍先到台東安朔，再經過屏東的行程，往高雄多納跟她剩下唯一的姨媽祝賀90大壽，又回到屏東參與幾個部落的收穫祭。晚上11點，先生帶她到醫院看急診，掛完點滴，凌晨2點回到家。她把鬧鈴設定4點半，一早要去搭5點50分新左營往桃園的高鐵。

伍麗華提到，先生問她，「可以不要出門了嗎？」她說有些事不參加還有下一次，有些事沒有下一次，如果上帝給時間，就表示應該去。她去了桃園殯儀館，曾經在選舉中幫助她的江添才弟兄，「我卻只能參加他的入殮禮拜，這是多麼大的虧欠，我請他的家人原諒我無法參加接下來的告別禮拜」，因為她要趕往阿里山樂野，參加她剩下唯一舅舅的老么，也就是她表妹的結婚喜宴。

伍麗華指出，今天婚宴上開始有人問她是不是不舒服，看出她的步履蹣跚以及面容的勉強，特別是今天喜宴上大哥看到她，把她訓斥一頓。「從小讀書到長大工作，我算是健康寶寶，即便感冒，我從來沒放過病假，但這回實在是因為我沒辦法走路了，雖然我的精神尚佳，但是我的行走已經急速惡化難耐」。

「我必須暫時休止腳步，用休息增加免疫力，用醫療遏制病毒繼續入侵」，伍麗華表示，各位親愛的夥伴，「我要用2天好好休息」，這是她擔任立委2038天，包含疫情嚴峻期間，第一次想休息，「我相信大家一定會為我願意休息感到高興」。