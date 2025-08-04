桃園114年外國人才藝競賽複賽優勝名單出爐　8/31總決賽

▲桃園114年外國人才藝競賽複賽。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府勞動局主辦的「114年外國人才藝競賽」複賽，3日在熱烈歡呼中落幕。現場匯聚來自菲律賓、印尼、越南、泰國等多國移工與新住民朋友，透過歌聲與舞蹈展現自我、交流文化，場面熱鬧非凡、掌聲不斷，為桃園注入濃厚的多元能量。

勞動局主任秘書洪清淵出席活動表示，「從初賽一路過關斬將，能夠進入複賽的每一位，都是才華與努力兼具的佼佼者。這不僅僅是一場才藝比賽，更是一個讓彼此看見、促進文化交流的絕佳舞台。」

▲桃園114年外國人才藝競賽歌唱複賽。（圖／勞動局提供）

他指出，桃園市始終致力於打造多元、友善、包容的城市環境，而這場競賽正是一個讓不同文化碰撞與融合的起點。「透過才藝表演，我們不只是看見動人的歌聲與舞姿，更看見文化的交融、人與人之間的連結。」

洪主秘也提到，本屆報名十分踴躍，總計超過60組隊伍參賽，充分展現在桃園的外國人對舞台的熱情與自信。今日複賽為歌唱與舞蹈組進行激烈選拔，選出優勝組晉級8月31日於桃園市婦女館舉辦的總決賽。

▲桃園114年外國人才藝競賽舞蹈複賽。（圖／勞動局提供）

今日競賽分為歌唱組與舞蹈組，入圍總決賽名單如下：

歌唱組決賽入圍名單：

1、Vegiga Melanie Supnet（菲律賓）

2、Santi（印尼）

3、Ayu Rezha Monika（印尼）

4、Jocelyn Martinez（菲律賓）

5、馬可（印尼）

6、黃氏紅（越南）

7、阮氏瓊（越南）

8、Intan Galuh Amartya（印尼）

舞蹈組決賽入圍名單：

1、Albin Cadigoy（菲律賓）

2、Mark Kiel Beltran（菲律賓）

3、The ACES（菲律賓）

4、凱倫、蜜雪兒、珍妮、吉妮菲（菲律賓）

5、卡倫平 / 平比特 / 平巴利（菲律賓）

6、Mary Grace Onesa（菲律賓）