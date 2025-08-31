　
大陸 大陸焦點 特派現場

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

▲▼ 莫迪會見蔡奇、２０２５、天津上合會 。（圖／翻攝 新華社）

▲莫迪與習近平會見後，隨後與蔡奇進行會晤 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／天津報導

中國國家主席習近平今(31日)中午先會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪，接著中共中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇也會見莫迪，進一步延伸並落實兩國高層交流成果。莫迪向蔡奇表示，印方歡迎恢復印中兩國「黨際交流合作機制」。

本屆天津上合組織峰會規模史上最大，除了俄羅斯總統普丁率領史上「最具重要意義參訪團」備受注目，時隔七年再次訪華的莫迪也受到中外媒體關注，中印關係是否順利解凍回暖，兩國先恢復直航，以及雙方邊境穩控都是急迫解決問題。

今天中午習近平與莫迪在在天津迎賓館舉行中印雙邊會談，這也是中印兩國領導人自去年俄羅斯喀山金磚峰會會晤以來再次會面，也是雙邊關係重啟進程中的又一重要時刻。

習近平首先針對中印關係特地指出，要加強戰略溝通，深化彼此互信，今年恰逢中印建交75週年，雙方應從戰略高度和長遠角度看待兩國關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。

首先要加強戰略溝通，深化彼此互信。「只要把准了是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠。」「要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。」

莫迪則指出，莫迪在會見中表示，去年與習近平的會晤為印中關係發展明確了方向，雙邊關係正重回積極軌道，邊境保持和平穩定，兩國直航也即將恢復，這些成果不僅惠及中印兩國人民，也有利於全球穩定。他強調，印度始終認為中印是夥伴而非對手，共識遠大於分歧，願從長遠視角推動兩國關係。

中國外交部官網稍早消息指出，蔡奇表示，習近平剛剛同莫迪舉行了富有成果的會見，就中印關係發展達成新的重要共識，為推進兩國睦鄰友好合作指明瞭方向。「中方願同印方一道努力，落實好兩國領導人重要共識，弘揚和平共處五項原則，加強友好交往和互利合作，妥善管控和處理分歧，推動中印關係進一步改善發展。」

莫迪表示，自己與習近平主席就印中關係長遠發展達成新的重要共識，為深化雙方合作奠定基礎。「印方歡迎恢復黨際交流合作機制。印中建交75週年是兩國關係發展的又一里程碑，印方願同中方共同努力，為推動兩國關係和世界和平、發展作出貢獻。」

