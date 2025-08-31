　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

▲中國附醫,蔡長海。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國附醫舉辦環保親子音樂劇《海洋奇兵大冒險》，推廣環保議題。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

醫院變身海底樂園！一開放報名就「秒殺」的環保親子音樂劇《海洋奇兵大冒險》，昨（30）日在中國醫藥大學附設醫院熱鬧登場，現場湧入上百組親子，氣氛超嗨。這場活動由中醫大附醫與林增連慈善基金會共同打造，目標是將生硬的環保議題，用最有趣的方式植入孩子心中。

▲中國附醫,蔡長海。（圖／記者游瓊華攝）

▲中醫大暨醫療體系董事長蔡長海也現身支持活動。（圖／記者游瓊華攝）

面對全球氣候變遷，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海強調，環保教育是每個人的責任。因此，這齣劇碼將嚴肅的議題化為精彩故事，描述海洋船長如何運用AI能源管理、垃圾分類等知識，對抗破壞生態的黑巫婆。院長周德陽也表示，希望透過戲劇與音樂，讓孩子「聽見地球的聲音」，從日常生活中實踐永續。

現場不只是一場表演，更像一場嘉年華會。一走進大廳，繽紛的海洋世界佈景就讓孩子們驚呼連連，套圈圈、撈金魚等夜市遊戲攤位更是大排長龍，空氣中還飄著棉花糖和雞蛋糕的香氣，讓整場活動充滿歡笑聲。孩子們玩得不亦樂乎，也在闖關中不知不覺學會環保知識。

長期投身公益的林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，活動成功結合藝術與互動，能讓永續理念深植家庭。主辦單位也承諾，未來將持續合作，推出更多寓教於樂的活動，讓環保不只是口號，而是能身體力行的生活態度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘瑋柏小13歲辣妻脫了！一片肉色看光　他反應超真實
帥哥保全是前天菜排長！　曾捲全裸DIY片烏龍：現在已婚
數百人暴動！印尼財長豪宅遭洗劫　多國示警
快訊／雨勢升級！　12縣市豪大雨特報
行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌
獨／始祖級實況主全裸求婚！　辦垃圾食物流水席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

嘉邑行善團60周年感恩餐會暨義工表揚　彰雲嘉首長出席肯定義行

八方藝術節今閉幕　國美館：實踐文化平權的重要象徵

埔里美術館推動藝術平台　8月陸續推出木雕展、不插電木雕營

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

林業保育署南投分署慈善捐血9/18登場　報名到場即獲贈森林萌偶

新光三越小北店試營運湧人潮　市長、警長督察交通一天開出200張紅單

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

嘉邑行善團60周年感恩餐會暨義工表揚　彰雲嘉首長出席肯定義行

八方藝術節今閉幕　國美館：實踐文化平權的重要象徵

埔里美術館推動藝術平台　8月陸續推出木雕展、不插電木雕營

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

林業保育署南投分署慈善捐血9/18登場　報名到場即獲贈森林萌偶

新光三越小北店試營運湧人潮　市長、警長督察交通一天開出200張紅單

開刀鞋穿27年留「厚黑血漬」！台大醫曝曾淹孕婦血泊中：是老戰友

護照「1原因」無法使用！她急衝外交部免費辦理：當日就能取件

八三夭阿璞放閃豆花妹！　七夕甜喊：對的人，天天都是情人節

孫綻越愛越高調！約會曬「男友視角照」　米可白一看成果無言了

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

他用安卓3年就想換「撐沒iPhone久？」　一票搖頭：10年沒問題

凱恩百場出賽紀念送2助攻　拜仁德甲3比2險勝奧格斯堡

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

陳愷佑「碰球換跑者」並非演不像　親曝動機與靈感來源

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

地方熱門新聞

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

新光三越小北店試營運湧人潮一天開出200張紅單

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

桃園韭菜花季揭幕　品質香氣為評鑑依據

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

3.5萬片光電板未清　彭啓明：延至9/5

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

桃園景福宮2025成年禮　300學子歡喜轉大人

桃市暑期活動推廣媒體近用權　有線電視體驗營引領學童

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

青銀共學育樂課程特別場　關注能源未來

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

更多熱門

相關新聞

科技男高燒竟是2心臟病發作　雙手術搶命

科技男高燒竟是2心臟病發作　雙手術搶命

來自馬來西亞、在半導體公司擔任高階主管的林男因為連續高燒39度近一星期，前往醫院看診，檢查發現係因細菌感染心臟瓣膜，進一步赫見林男重度二尖瓣脫垂逆流以及冠狀動脈嚴重阻塞，心臟面臨雙重爆擊，緊急接受心臟整合醫療團隊進行新型微創手術，成全台首例。中國醫藥大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫表示，相較傳統開胸手術，新型微創手術免除開胸以及心臟停跳，患者動完手術當天就能下床，休養期大幅縮短。

女烈日徒步7hrs找車快崩潰！警調監視器搞定

女烈日徒步7hrs找車快崩潰！警調監視器搞定

減重36公斤　中國附醫引進「亞果」創紀錄

減重36公斤　中國附醫引進「亞果」創紀錄

獨／21週死胎辯「醫療廢棄物」搞消失　港女涉棄屍

獨／21週死胎辯「醫療廢棄物」搞消失　港女涉棄屍

中醫大附醫攜手林增連基金會辦慈善音樂會

中醫大附醫攜手林增連基金會辦慈善音樂會

關鍵字：

中國附醫環保音樂劇蔡長海

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面