醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

▲中國附醫舉辦環保親子音樂劇《海洋奇兵大冒險》，推廣環保議題。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

醫院變身海底樂園！一開放報名就「秒殺」的環保親子音樂劇《海洋奇兵大冒險》，昨（30）日在中國醫藥大學附設醫院熱鬧登場，現場湧入上百組親子，氣氛超嗨。這場活動由中醫大附醫與林增連慈善基金會共同打造，目標是將生硬的環保議題，用最有趣的方式植入孩子心中。

▲中醫大暨醫療體系董事長蔡長海也現身支持活動。（圖／記者游瓊華攝）



面對全球氣候變遷，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海強調，環保教育是每個人的責任。因此，這齣劇碼將嚴肅的議題化為精彩故事，描述海洋船長如何運用AI能源管理、垃圾分類等知識，對抗破壞生態的黑巫婆。院長周德陽也表示，希望透過戲劇與音樂，讓孩子「聽見地球的聲音」，從日常生活中實踐永續。



現場不只是一場表演，更像一場嘉年華會。一走進大廳，繽紛的海洋世界佈景就讓孩子們驚呼連連，套圈圈、撈金魚等夜市遊戲攤位更是大排長龍，空氣中還飄著棉花糖和雞蛋糕的香氣，讓整場活動充滿歡笑聲。孩子們玩得不亦樂乎，也在闖關中不知不覺學會環保知識。

長期投身公益的林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，活動成功結合藝術與互動，能讓永續理念深植家庭。主辦單位也承諾，未來將持續合作，推出更多寓教於樂的活動，讓環保不只是口號，而是能身體力行的生活態度。