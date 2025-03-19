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社會 社會焦點 保障人權

獨／港女產21週死胎！辯「醫療廢棄物」搞消失　嬰屍冰了865天

▲▼台中殯儀館,冰櫃。（圖／記者許權毅攝）

▲香港籍黃女懷孕21週，生下死胎，結果將遺體棄置醫院冰櫃不領回，被檢方依棄屍罪起訴。（示意圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

香港籍黃姓女子在台中中國附醫誕下一名21週死胎，原本與醫院特約的禮儀公司約好，隔月要從冰櫃領回胎兒遺體，沒想到黃女就此搞消失，被檢警依遺棄屍體偵辦，黃女辯稱，到醫院才知道懷孕，辯護律師稱未滿24週胚胎應該只是「醫療廢棄物」。檢察官調查後，認定20週以上就是生產，認定黃女遺棄屍體，日前將她起訴。

檢警查出，26歲的黃女2022年11月5日在中國附醫誕下一具死胎，胎兒的面容、身形已頗為明顯，黃女跟醫院特約禮儀公司相約，先將遺體寄放在往生室的冰櫃內，雙方相約同年12月10日結清費用，並領回遺體，不料黃女當天未出現，且聯繫不上，從此人間蒸發。 

▲▼中國醫藥大學,中國附醫,急診,台中,醫院,病人,中國醫藥,外觀。（圖／記者許權毅拍攝）

▲該名黃女在中國附醫生下21週死胎，結果消失不領回遺體。（圖／記者許權毅攝）

案件經檢方通緝將人逮捕到案，黃女否認有遺棄屍體，並稱不曉得自己懷孕，到醫院才知道，醫生則說小孩已經沒有呼吸心跳了。至於為何失約？黃女表示，身上沒有錢，吃飯都有困難，在醫院時，禮儀公司叫他簽一堆文件，不知道簽了什麼，也忘記是哪間禮儀公司，不曉得如何解決面對。

黃女辯護律師稱，黃女懷孕之胚胎未滿24週，應視為醫療廢棄物。但檢方認為，黃女懷孕已達21週（依法未滿20週才可視為醫療廢棄物），且死胎頭圍17公分、胸圍15公分、身長28公分、體重345克，已經具備人體身體形態。檢方也查出，黃女有收到醫院往生室死胎領據、該禮儀公司提出與黃女之LINE對話紀錄及遺體照片等，均可證明黃女有辦法聯繫禮儀社。

中檢認為，該案死胎依一般社會觀念已經算是屍體，被告與其辯護人所辯之詞，尚不足採。黃女僅因無資力支付屍體冰存費用、後事，未主動聯繫禮儀公司或尋求協助，將屍體棄置中國附醫往生安息室，至今共865天，依遺棄屍體罪起訴，黃女目前則被專勤隊收容中。

台中市生命禮儀管理處說明，若是20週以上就為實產，20週以下一般死胎，前者會有死亡證明，後者則是母體診斷證明，均可持證明至生管處申請火化，台中市一年有接獲450件死胎火化申請。

據了解，倘若是20週以下死胎，加上家屬並未要求死胎火化，通常才會以醫療廢棄物處置。近年曾發生殯葬業者將18週死胎隨意棄置，當時中市府與公會討論後，基於人道考量與尊重生命立場，家屬或業者可持醫療院所出具的母體診斷證明書，以切結方式申辦火化。

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