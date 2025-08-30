　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲攸關中央挹注地方財源的統籌分配稅款、一般性補助款等，近期讓中央與地方政府爭執不斷。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院於29日通知各縣市政府115年度普通統籌分配稅款，同時也發布《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正總說明》。知情人士指出，當外界關注多數縣市統籌分配稅款大增時，真正的「大刀」，應是行政院長卓榮泰要找各地方政府討論事權分配，透過把業務甩給地方買單，達到為中央留財的目的，恐嚴重衝擊基層民生。

行政院昨指出，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元，大增近9成、4165.1億，佔中央歲入比率達31%。由於中央挹注地方財源再創新高，行政院不得不重新檢討中央與地方的事權分配，院長卓榮泰近期將邀各縣市首長討論事權分配議題。

對此，有地方官員直言，若只看統籌分配款是以偏概全，各縣市甚至可能「收之桑榆、失之東隅」。如同台北市長蔣萬安日前出席院會時所說，地方政府總共從中央拿到統籌分配款、一般性補助款以及計畫型補助款等三種款項，若三項加總，台北市近年皆居六都末段班。

地方官員指出，細節中的魔鬼就藏在「統籌分配款」以外，能決定另外兩塊蛋糕「一般性補助款」、「計畫型補助款」的關鍵《補助辦法》。

知情官員說，本次中央透過修改《補助辦法》，取消原本一般性補助款以公開、透明公式試算定額設算、取消法定優先補助項目（教育及基本設施）等，不只無法保障縣市所獲一般性補助款不少於修法前，更形同將補助的遊戲規則鎖入黑箱、讓中央得以任意調整，恐造成對各縣市的不公平。如同北市府在6月時召開記者會所說，中央若執意惡修《補助辦法》、與地方自治精神背道而馳，大開三十年以來的相關補助制度倒車。

地方財政官員指出，中央政府明年將有中華民國史上最高的總預算，還要透過擴大解釋、讓部分縣市所獲一般性補助款可能少於前一年，中央擺明對抗財劃法修法，想繼續「大中央小地方」的財政主導權。

該人士強調，行政院形塑給外界地方政府統籌分配款大增的印象，對於補助辦法可能的雷區低調模糊化處理，又宣布要討論「事權分配」議題，顯然磨刀霍霍，要透過業務甩給地方買單、為中央減負留財，實質達到把預算從地方政府手中「摳」回來的行動，恐將嚴重衝擊基層民生與地方自治。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報！
快訊／來不及拉！　父目擊6歲愛兒墜樓身亡
快訊／高雄女死家中！遺體發黑　相驗結果出爐
女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來
NBA傳奇來了！　「甜瓜」安東尼現身台北
快訊／遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘回應了
《綜藝大熱門》播12年最終回！　吳宗憲、Lulu、陳漢典淚崩
快訊／台中6歲男童「10F墜地」　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

網傳立院刪文化幣經費　翁曉玲駁斥：沒刪預算何來追加預算之理？

翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

王淨飯撒結束...一秒變臉

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

網傳立院刪文化幣經費　翁曉玲駁斥：沒刪預算何來追加預算之理？

翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

吳思瑤忍不住哭了！「雙眼紅腫」被鏡頭捕捉　無奈曝落淚原因

24歲櫻花妹赴韓整形！「鼻樑化膿感染」遭皮球　醜到不敢出門

快訊／來不及拉！父目擊6歲愛兒墜樓身亡　嚇壞急報案

「香港頂流」姜濤激瘦現身！台灣首唱上百粉絲擠爆現場　興奮喊：終於圓夢了

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

富山市70米「高空特等席」免費開放！360度視野遠眺立山連峰雪景

ATM領錢！後面人乖乖排隊「1舉動惹火她」　大票人怒噴：沒禮貌

黃暐傑迎中職初登板倒數　坦言還是會緊張

快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

政治熱門新聞

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

普發1萬　最快「這個月」拿到

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多熱門

相關新聞

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

台北市長蔣萬安、衛福部次長呂建德因為補助款爭議、長照布建率數度交鋒，呂建德昨天甚至再批「北市府拿那麼多錢和資源，長照需求服務涵蓋率只贏離島的連江跟金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」讓這場中央地方衝突持續。準衛福部長石崇良今（30）日出面緩頰，長照要成功需要中央地方合作，肯定地方努力讓覆蓋率上升，但如果有不足的地方，可以大家一起來檢討、強化。

蔣萬安為補助款槓卓揆　開嗆「肉桶政治」

蔣萬安為補助款槓卓揆　開嗆「肉桶政治」

衛福部批兒虐三年稽查一次　北市府回擊了

衛福部批兒虐三年稽查一次　北市府回擊了

蔣萬安走秀「裝高冷」笑場破功

蔣萬安走秀「裝高冷」笑場破功

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

關鍵字：

台北市蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面