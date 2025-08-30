魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

▲攸關中央挹注地方財源的統籌分配稅款、一般性補助款等，近期讓中央與地方政府爭執不斷。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院於29日通知各縣市政府115年度普通統籌分配稅款，同時也發布《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正總說明》。知情人士指出，當外界關注多數縣市統籌分配稅款大增時，真正的「大刀」，應是行政院長卓榮泰要找各地方政府討論事權分配，透過把業務甩給地方買單，達到為中央留財的目的，恐嚴重衝擊基層民生。

行政院昨指出，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元，大增近9成、4165.1億，佔中央歲入比率達31%。由於中央挹注地方財源再創新高，行政院不得不重新檢討中央與地方的事權分配，院長卓榮泰近期將邀各縣市首長討論事權分配議題。

對此，有地方官員直言，若只看統籌分配款是以偏概全，各縣市甚至可能「收之桑榆、失之東隅」。如同台北市長蔣萬安日前出席院會時所說，地方政府總共從中央拿到統籌分配款、一般性補助款以及計畫型補助款等三種款項，若三項加總，台北市近年皆居六都末段班。

地方官員指出，細節中的魔鬼就藏在「統籌分配款」以外，能決定另外兩塊蛋糕「一般性補助款」、「計畫型補助款」的關鍵《補助辦法》。

知情官員說，本次中央透過修改《補助辦法》，取消原本一般性補助款以公開、透明公式試算定額設算、取消法定優先補助項目（教育及基本設施）等，不只無法保障縣市所獲一般性補助款不少於修法前，更形同將補助的遊戲規則鎖入黑箱、讓中央得以任意調整，恐造成對各縣市的不公平。如同北市府在6月時召開記者會所說，中央若執意惡修《補助辦法》、與地方自治精神背道而馳，大開三十年以來的相關補助制度倒車。

地方財政官員指出，中央政府明年將有中華民國史上最高的總預算，還要透過擴大解釋、讓部分縣市所獲一般性補助款可能少於前一年，中央擺明對抗財劃法修法，想繼續「大中央小地方」的財政主導權。

該人士強調，行政院形塑給外界地方政府統籌分配款大增的印象，對於補助辦法可能的雷區低調模糊化處理，又宣布要討論「事權分配」議題，顯然磨刀霍霍，要透過業務甩給地方買單、為中央減負留財，實質達到把預算從地方政府手中「摳」回來的行動，恐將嚴重衝擊基層民生與地方自治。