衛福部批兒虐「三年稽查一次」　北市府斥：同仁每年稽查破千次

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

衛福部次長呂建德今（28日）表示，行政院長卓榮泰指示弱勢、社福等補助中央不會調整，盼拿得多的縣市要多負責任。他強調，多拿補助縣市應把錢花在刀口，不要做肉桶立法，而台北市長蔣萬安增加重陽敬老禮金，長照布建卻僅58.6%，在全台敬陪末座，兒虐稽查也只提供3年一次補助，應多盡一分心力。北市副發言人蔡畹鎣回擊「完全不是事實」，要求呂次長公開向每年稽查超過1100次的北市基層同仁道歉。

新版財劃法上路後，中央必須釋出4165億財源給地方，主計總處調整一般性補助款的分配；但此舉引來台北市長蔣萬安質疑，擴大解釋一般性補助款「總額不變」，卻藉此砍個別縣市的一般性補助，為此他今也列席行政院會。不過衛福部次長呂建德表示，希望地方首長每一分錢都花在刀口上，「有錢增加敬老禮金，但台北市有關長照的設施設備機構的達成率、社安網人力部分，是不是有做到？」

呂建德還說，有關兒虐的部分大家非常關心，可是根據北市教育局的統計，在過去有關兒虐的稽查，台北市只有3年一次的補助，社安網人力補助台北市是不是要多盡一點心力，把錢用在刀口上？

蔡畹鎣對此表示，呂建德所謂「三年稽查一次」完全不是事實，教育局早已透過媒體報導說明得很清楚，呂建德在已知的情況下，還加重造謠，硬要抹黑基層，絲毫沒有一個中央部會次長應該有的建設性與道德，北市府要求呂建德公開向每年稽查超過1100次的北市基層同仁道歉。