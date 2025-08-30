　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北傳統市場電子支付「有裝沒用」　市府曝：攤商怕被查稅

▲國內疫情趨緩27日全國降至二級警戒，廣州街觀光夜市人潮漸回流。（圖／記者林敬旻攝）

▲儘管電子支付設備觸手可及，許多攤商仍傾向收取現金。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著數位支付的普及，電子支付已成為不可擋的趨勢。然而，台北市議員詹為元指出，儘管台北市傳統市場的電子支付設備裝設率已近乎百分之百，卻普遍存在「有裝沒用」的閒置情況。他呼籲市府應更積極地與相關單位合作，以提升使用率，而非僅依賴市場機制。

根據詹為元議員提供的數據，傳統市場電子支付的建置率在2024年已高達99.62%。然而，在4120家已安裝設備的攤商中，申請使用獎勵的攤商僅有158家，比例僅約3.8%。這顯示大部分攤商雖已完成安裝，但實際使用率極低，導致設備形同虛設。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹為元認為，目前市場處採用「市場機制」推動的方式，並未與特定平台深度合作，是導致使用率難以提升的主因。他建議，市府可與具官方背景的悠遊卡公司合作，將「悠遊付」作為主要推動夥伴，透過專屬優惠、消費回饋與行銷活動，吸引攤商與消費者共同參與，提供實際誘因。

他舉南門市場為例，指出該市場在引進悠遊付並搭配行銷活動後，確實成功帶動了使用率，產生了良好的示範效果。這證明問題不在於攤商不願安裝，而是缺乏「使用的動機」。因此，他建議市場處應主動選擇重點市場推動悠遊付專案，讓電子支付不僅「看得到」，更能「用得到」。

針對議員的提議，台北市市場處回應表示，部分攤商因習慣收取現金，且擔心電子支付可能涉及查稅問題，導致使用意願不高。未來將加強對攤商的宣導教育、適時調整獎勵方案，並輔導攤商在攤位明顯處設置電子支付標示，以期增加使用率。

市場處也允諾將評估與悠遊卡公司合作的可行性，未來可優先選擇如南門、士東市場等客群多元、形象良好的示範場域，仿效其成功經驗，推廣至其他市場，讓更多攤商與消費者受惠。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電2024人均薪資福利大揭露！
今彩539開出2注頭獎！
楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　陳以真「發7顆愛心」曝探望照
茵聲晚間罕見憤怒發文！
連撞6車！74歲老司機被抓認了「無照駕駛16年」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北傳統市場電子支付「有裝沒用」　市府曝：攤商怕被查稅

突然心悸不是「小鹿亂撞」！醫師示警：可能心衰竭

2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

求讓博愛座...北捷婦「怒噴三字經」：就沒資格坐　他反批倚老賣老

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

快訊／6縣市大雨特報！雨彈強襲　最新警戒區曝

老公薪水高「卻不願為她花錢」　人妻：是我不知足？網風向一面倒

糖尿年輕化！28歲酒店妹「腎病變」水腫臉發黑　洗腎過一生

科技業主管壓力大酗酒！送急診一查竟是重病　悔嘆：人生一場空

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

台北傳統市場電子支付「有裝沒用」　市府曝：攤商怕被查稅

突然心悸不是「小鹿亂撞」！醫師示警：可能心衰竭

2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

求讓博愛座...北捷婦「怒噴三字經」：就沒資格坐　他反批倚老賣老

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

快訊／6縣市大雨特報！雨彈強襲　最新警戒區曝

老公薪水高「卻不願為她花錢」　人妻：是我不知足？網風向一面倒

糖尿年輕化！28歲酒店妹「腎病變」水腫臉發黑　洗腎過一生

科技業主管壓力大酗酒！送急診一查竟是重病　悔嘆：人生一場空

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

看東西「自動打馬賽克」眼睛卻沒病！他檢查才知腦袋藏18cm寄生蟲

蔡健雅自嘲歌曲「不適合談戀愛」：都很可憐或是被欺騙

雷納德感受台灣球迷熱情　唐斯大秀書法「三百首」功力

成龍擺脫票房毒藥稱號！　新作上映「票房口碑雙收」被讚翻

台北傳統市場電子支付「有裝沒用」　市府曝：攤商怕被查稅

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」曝探望照

今彩539開出2注頭獎　各得800萬「獎落新北、彰化」

5年增44.5%！台積電2024人均薪資飆至357萬　薪資福利大揭露

壯壯穿比基尼放送S曲線！　「蜜桃臀型全看光」一轉側面激辣

威能帝優質先發助桃猿中止4連敗　4比3險勝雄鷹

【裝傻比賽冠軍】深夜開賓士炸街 還反問警：這樣很大聲嗎？

生活熱門新聞

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

「最強1運動品牌」2025再封王　銷量暴增71%

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

快訊／11縣市大雨特報　下到晚上

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

AV女優揭「角頭變奶頭」真相　網質疑露點是特效

吳思瑤忍不住哭了！無奈曝落淚原因

媽媽餵又翻車　道歉一句話惹怒網

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

更多熱門

相關新聞

新版財劃法計算有誤差卓揆邀地方討論　蔣萬安樂見

新版財劃法計算有誤差卓揆邀地方討論　蔣萬安樂見

行政院長卓榮泰今（30日）表示，新版財劃法的計算出現誤差，將以事後補救方式達到公平分配；另外，也會邀集各縣市，重新檢討中央與地方的事權分配。對此，台北市長蔣萬安說，願意溝通跟交流都是好事，但希望行政院可以先提供資料，讓地方政府可以精準回應。

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

衛福部批兒虐三年稽查一次　北市府回擊了

衛福部批兒虐三年稽查一次　北市府回擊了

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

關鍵字：

電子支付傳統市場台北市詹為元悠遊付

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

風田宣布結婚！　

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面