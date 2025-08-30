台北傳統市場電子支付「有裝沒用」　市府曝：攤商怕被查稅

▲儘管電子支付設備觸手可及，許多攤商仍傾向收取現金。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

隨著數位支付的普及，電子支付已成為不可擋的趨勢。然而，台北市議員詹為元指出，儘管台北市傳統市場的電子支付設備裝設率已近乎百分之百，卻普遍存在「有裝沒用」的閒置情況。他呼籲市府應更積極地與相關單位合作，以提升使用率，而非僅依賴市場機制。

根據詹為元議員提供的數據，傳統市場電子支付的建置率在2024年已高達99.62%。然而，在4120家已安裝設備的攤商中，申請使用獎勵的攤商僅有158家，比例僅約3.8%。這顯示大部分攤商雖已完成安裝，但實際使用率極低，導致設備形同虛設。

詹為元認為，目前市場處採用「市場機制」推動的方式，並未與特定平台深度合作，是導致使用率難以提升的主因。他建議，市府可與具官方背景的悠遊卡公司合作，將「悠遊付」作為主要推動夥伴，透過專屬優惠、消費回饋與行銷活動，吸引攤商與消費者共同參與，提供實際誘因。

他舉南門市場為例，指出該市場在引進悠遊付並搭配行銷活動後，確實成功帶動了使用率，產生了良好的示範效果。這證明問題不在於攤商不願安裝，而是缺乏「使用的動機」。因此，他建議市場處應主動選擇重點市場推動悠遊付專案，讓電子支付不僅「看得到」，更能「用得到」。

針對議員的提議，台北市市場處回應表示，部分攤商因習慣收取現金，且擔心電子支付可能涉及查稅問題，導致使用意願不高。未來將加強對攤商的宣導教育、適時調整獎勵方案，並輔導攤商在攤位明顯處設置電子支付標示，以期增加使用率。

市場處也允諾將評估與悠遊卡公司合作的可行性，未來可優先選擇如南門、士東市場等客群多元、形象良好的示範場域，仿效其成功經驗，推廣至其他市場，讓更多攤商與消費者受惠。