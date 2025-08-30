普發1萬「開心完卻焦慮」　他曝原因！網戰翻：你想太多

▲對於普發1萬元，原PO實在心情複雜。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

普發1萬元，卻讓人感到更焦慮？一名男網友發文表示，對於普發1萬元，他雖然開心有錢可以領，但仔細想想，這筆錢對他而言，根本解決不了什麼問題，努力讀書、工作真的有用嗎？大家也有這種不安全感嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「普發1萬卻讓我經濟焦慮」為標題發文，提到得知普發1萬元的消息後，他心情實在複雜，一方面開心有錢能拿，另一方面又感到無奈，因為這1萬元似乎也不能解決什麼問題。

原PO透露，他在外租屋，每月房租就要1萬5000元，政府普發的1萬元連一個月租金都不夠；生活費部分，至少8000元，這筆錢大概也只夠撐一個多月。他心想，會為了1萬元開心，可能就是因為平常太缺錢，但這短暫的安全感，似乎也撐不了多久。

原PO也感嘆，他們這個世代是不是真的很慘？薪水追不上房價和物價，每個月都在精打細算，甚至需要靠政府發錢安撫。他也不禁懷疑，努力讀書、工作是否真的有意義？只求1萬元不是暫時的糖衣，真正的問題還是要面對，不知大家是否也有這種不安全感？

貼文曝光後，不少網友則直呼，「那你租1萬5的房子怎麼不會有不安全感」、「覺得你想太多，不如想怎麼樣增加收入比較實際吧」、「真正的問題也不會因為不發一萬塊就解決，去領錢、給自己買個禮物，吃的、用的都好」、「就是給你一萬，想到那麼遠幹嘛」。也有網友表示，「我覺得你能夠有這個未雨綢繆的想法很好！現在社會需要多點這種人。但可以把焦慮轉成前進的動力，創造機會」、「你的焦慮是真真實實的，我非常懂被房租追著跑的感覺，也懂焦慮跟壓力下心裡緊緊的無力感」。